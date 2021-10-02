بالصور.. مي عمر تخطف قلوب متابعيها بفستان قصير في “إكسبو 2020 دبي”

خطفت الفنانة مي عمر، قلوب متابعيها بأحدث إطلالة ظهرت بها في حفل افتتاح إكسبو 2020 بدبي.

ونشرت مي، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صور جديدة لها بفستان قصير لامع ومطرز، وهي الإطلالة التي ظهرت به في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تم افتتاحه أمس الخميس.

“إكسبو 2020 دبي” هو معرض من معارض إكسبو الدولي، ستستضيفه إمارة دبي في الإمارات خلال الفترة من الجمعة، 1 أكتوبر 2021 – الخميس، 31 مارس 2022.

وفازت مدينة دبي بحق استضافة إكسبو 2020، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، ولكن تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا، التزامًا بإرشادات منظمة الصحة العالمية بتعليق أي مؤتمرات أو احتفالات خوفًا من انتشار الفيروس.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ولعبت فيه دور البطولة أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد دياب، وأحمد داش، وأحمد مالك، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ودياب، وإدوارد، من تأليف وإخراج: محمد سامي.