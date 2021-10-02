بالصور.. مي عمر تخطف قلوب متابعيها بفستان قصير في “إكسبو 2020 دبي”

بواسطة أسامة مقلد

خطفت الفنانة مي عمر، قلوب متابعيها بأحدث إطلالة ظهرت بها في حفل افتتاح إكسبو 2020 بدبي.

مي عمر

ونشرت مي، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صور جديدة لها بفستان قصير لامع ومطرز، وهي الإطلالة التي ظهرت به في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تم افتتاحه أمس الخميس.

“إكسبو 2020 دبي” هو معرض من معارض إكسبو الدولي، ستستضيفه إمارة دبي في الإمارات خلال الفترة من الجمعة، 1 أكتوبر 2021 – الخميس، 31 مارس 2022.

وفازت مدينة دبي بحق استضافة إكسبو 2020، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، ولكن تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا، التزامًا بإرشادات منظمة الصحة العالمية بتعليق أي مؤتمرات أو احتفالات خوفًا من انتشار الفيروس.

View this post on Instagram

A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ولعبت فيه دور البطولة أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد دياب، وأحمد داش، وأحمد مالك، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ودياب، وإدوارد، من تأليف وإخراج: محمد سامي.



Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

اترك تعليقاً