بالصور شاهد وحدات مشروع “JANNA” بـ 6 أكتوبر من الداخل

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان في بيان صادر عن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية عبر صفحة مجلس الوزراء الرسمية على موقع فيس بوك أن العمل جارٍ لتشطيب عدد 6720 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة السادس من أكتوبر.

مشيراً إلى أن الوحدات السكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2، بإجمالي (٢٨٠) عمارة سكنية، وأن المشروع يتم تنفيذه طبقاً للاستراتيجية التي تتبناها وزارة الاسكان والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والشرائح الأخرى من فئات الدخل المختلفة، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل في نهاية العام الحالي.

وأوضح الجزار أن مشروع JANNA تقدر مساحته بـ 155 فداناً وهو ضمن التوسعات الشمالية حيث يبعد عن كوبري العبور العلوي بدقيقة واحدة، ويقع بالقرب من طريق جمال عبدالناصر بالإضافة إلى الطريق الشمالي لمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن مما يميز هذا المشروع ثراءه بالمساحات الخضراء وأعمال التنسيق بالموقع وتشمل على حمامات السباحة والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، وبرجولات بالإضافة إلىمقاعد GRC، وأعمال ديكورية ويحيط الكمباوند سور وبوابات إلكترونية، وكاميرات المراقبة أيضاً تحيط به على جميع المداخل والمخارج، كما يوجد بجانب ذلك شركة للأمن والحراسة وشركة للنظافة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد من المتابعة الدورية التي يقوم بها المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر من تفقد للمشاريع التنموية التي تتبناها وزارة الاسكان وكانت الزيارة اليوم لمتابعة سير العمل بمشروع JANNA وذلك برفقة عدداً من المسئولين بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والمشروع.