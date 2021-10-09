بالصور.. حفل أسطوري لنجم الجيل تامر حسني في الأردن

أحيا المطرب تامر حسني، حفل غنائي أسطوري أمس الجمعة، بالأردن شهد حضور جماهيري حاشد.

ووصل عدد الحضور بالحفل إلى 100 ألف شخص في المرة الأولى من نوعها التي تشهد فيها الأردن هذا الحضور الجماهيري الكبير في حفل واحد.

ووصف نجم الجيل حفله بالأردن أنه أنجح وأكبر حفل جماهيري في تاريخ عمان، والذي سجل فيه تامر حسني رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته الفنية الناجحة.

وقدم تامر حسني على مدار 150 دقيقة باقة من أجمل أغانيه وسط حماس الجمهور الأردني الكبير، بالإضافة إلى العروض الاستعراضية التي نالت إعجاب الجميع.

جاء الحفل بعد سلسلة نجاحات متتالية للمطرب تامر حسني، الذي قام بإحياء حفليين متتاليين بالإسكندرية في يومين متتاليين تحت شعار “كامل العدد”، وشهد الحفليين حضور جماهيري غير مسبوق.

يذكر أن الفنان تامر حسني، يعرض له حاليًا فيلم “مش أنا” الذي يحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه بالسينمات في يونيو الماضي.

“مش أنا” بطولة: تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومحمد عبد الرحمن توتا، وحجاج عبد العظيم، وياسمين البشبيشي، وعصام السقا، واسما سليمان، وفايز المالكي، ومحمد الجوهري، وضيف الشرف النجم الأردني إياد نصار، من تأليف: تامر حسني، وإنتاج: حسام حسني، وإخراج: سارة وفيق.