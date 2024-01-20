بالصور تشييع جنازة الحاجة سميحة شقيقة الكينج محمد منير

تم منذ قليل تشييع جنازة الحاجة سميحة، الشقيقة الكبرى للفنان محمد منير، والتي وافتها المنية أمس الجمعة، وذلك بحضور محمد منير وأفراد العائلة، حيث تمت إقامة صلاة الجنازة في مسجد الحصري ب 6 أكتوبر، وسيتم دفنها في مقابر العائلة بطريق الواحات.

في الساعات الأخيرة، أعلن الكاتب محمود موسى عن وفاة شقيقة الفنان محمد منير، وقدم تعازيه للفنان ولأسرته.

بكاء شديد من منير حزنا على شقيقته

شهدت صلاة الجنازة بكاء الفنان محمد منير على فراق شقيقته الحاجة سميحة أبا يزيد حيث ظهر متأثرا بوفاتها، كما شهدت الصلاة مساندة ودعم العديد من اصدقاء ومحبي الكينج له في حضور جنازة ومراسم تشييع شقيقته وأبرزهم كل من الإعلامي مصطفى بكري ومحمود سعد والفنان شاندو والفنان أحمد عصام والفنان أيمن عزب

صور من جنازة شقيقة محمد منير.