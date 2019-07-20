“بالشروط والتخصصات”.. قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف بالعمل بالقوات المسلحة

وافق الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية على قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين من الحاصلين والحاصلات على الماجستير والدكتوراه للتكليف بالعمل بالقوات المسلحة المصرية دفعة يناير 2020 وتم تحديد الشروط والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم.

وقد حددت القوات المسلحة التخصصات المطلوبة وهى الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى تخصصات “الجراحة العامة، والتكميل، والمسالك، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة”، وتخصصات “باطنة عامة، والجلدية والتناسلية، والصدرية”، وفى تخصصات مختلفة منها “باثولوجى، ومعامل وسموم، وطب طبيعي، وأشعة تشخيصية، وعناية مركزة”.

أما عن الشروط المطلوبة للتقديم فى القوات المسلحة دفعة يناير 2020 كالتالي:

أن يكون المتقدم من أبوين وجدين مصريين وغير مكتسبي الجنسية.

أن لا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك ومحمود السيرة.

أن يرفق المتقدم شهادة المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من منطقة التجنيد التابع لها، وأن يجتاز الاختبارات الطبية المقررة من المجلس الطب العسكري.

أن يجتاز المتقدم كشف الهيئة وجميع الاختبارات التى تجري له النفسية والشخصية، وأن يتقدم بتعهد كتابي يتضمن الالتزام بشروط التكليف بالصفة العسكرية.

أن يلزم المتقدم بارتداء الزي العسكري ولا يسمح لن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشيح للتكليف بالصفة العسكرية.

يشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن 34 سنة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير، ولا يزد سن المتقدم من الأطباء البشريين الحاصلين على الدكتوراه عن 38 سنة ولا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون أدي فترة الامتياز.

تصدر القوات المسلحة قرار وزاري لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويا بحد أقصى 4 سنوات ويمنح المتقدم المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد فترة التكليف وبيان بمدة الخدمة بالقوات المسلحة لضمها لجهة عمله المدني عند إحالته للمعاش، ويحصل المكلف على العديد من الامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة.

وعن طريقة التقدم للتكليف بالعمل بالقوات المسلحة للأطباء البشريين فإنه يتم سحب الملفات من إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة فرع الضباط الاحتياط والمكلفين بكوبرى القبة من يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 وللمزيد من المعلومات يتم التواصل على الرقم 24012419 جميع الأيام من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً عدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية أو زيارة الموقع الإلكتروني www.mod.gov.eg الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.