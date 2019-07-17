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انهيار الفنان المصري رشوان توفيق أثناء تشييع جثمان زوجته

كتب حنين كورازفي آخر تحديث
انهيار الفنان المصري رشوان توفيق أثناء تشييع جثمان زوجته
انهيار الفنان المصري رشوان توفيق أثناء تشييع جثمان زوجته

انتشرت صور الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، عبر مواقع التواصل الإجتماعي و هو يودع رفيقة دربه وشريكته، و هو منهار و يذرف الدموع على فقدان زوجته، حيث تزوجها منذ عام 1957، حيث ظهر الحزن على الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، حيث ظل بجوار زوجته طيلة فترة مرضها، التي دامت لأكثر من 3 أعوام، و رفض العمل خلال فترة مرضها في عدد من الأعمال الفنية التي عرضت عليه.

الفنان المصري الكبير رشوان توفيق يودع رفيقة دربه

ضرب الفنان المصري الكبير رشوان توفيق مثلاً في الحب و الإخلاص ليسطر واحدة من القصص الملهمة التي استمرت أكثر من 60 عاماً، و كان قد صرح الفنان رشوان توفيق سابقاً، كيف لعب القدر دوره في لقائهما الأول معاً.

و أكد الفنان المصري رشوان توفيق أنه كان يقول لها في أخر سنواتها أنه يحبها أكثر مما كان يحبها و هي في السابعة عشر من عمرها.

و ظهر الفنان المصري الكبير رشوان توفيق في جنازة زوجته أمس و هو يغالب دموعه في جنازة زوجته، التي عاش معها ما يقارب 60 عاماً، و كان مخلص في حبه لها، حتى في أخر سنواتها.

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن تعاطفهم و حزنهم مع الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، ووصفوه بأنه  تمثال لإنسان المخلص و المحب و جميل وعظيم و محترم.

عن الكاتب

حنين كوراز

أسمي حنين كراز خريجة لغة عربية وإعلام في فلسطين .. هوايتي الكتابة وقراءة الرويات

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