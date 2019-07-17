انهيار الفنان المصري رشوان توفيق أثناء تشييع جثمان زوجته

انتشرت صور الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، عبر مواقع التواصل الإجتماعي و هو يودع رفيقة دربه وشريكته، و هو منهار و يذرف الدموع على فقدان زوجته، حيث تزوجها منذ عام 1957، حيث ظهر الحزن على الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، حيث ظل بجوار زوجته طيلة فترة مرضها، التي دامت لأكثر من 3 أعوام، و رفض العمل خلال فترة مرضها في عدد من الأعمال الفنية التي عرضت عليه.

الفنان المصري الكبير رشوان توفيق يودع رفيقة دربه

ضرب الفنان المصري الكبير رشوان توفيق مثلاً في الحب و الإخلاص ليسطر واحدة من القصص الملهمة التي استمرت أكثر من 60 عاماً، و كان قد صرح الفنان رشوان توفيق سابقاً، كيف لعب القدر دوره في لقائهما الأول معاً.

و أكد الفنان المصري رشوان توفيق أنه كان يقول لها في أخر سنواتها أنه يحبها أكثر مما كان يحبها و هي في السابعة عشر من عمرها.

و ظهر الفنان المصري الكبير رشوان توفيق في جنازة زوجته أمس و هو يغالب دموعه في جنازة زوجته، التي عاش معها ما يقارب 60 عاماً، و كان مخلص في حبه لها، حتى في أخر سنواتها.

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن تعاطفهم و حزنهم مع الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، ووصفوه بأنه تمثال لإنسان المخلص و المحب و جميل وعظيم و محترم.