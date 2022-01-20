القصة الكاملة لمقتل روان محمد حسيني بطلة العالم في كرة السرعة: القاتل مطلوب على ذمة 17 قضية أخرى!

كشفت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل روان محمد الحسيني، بطلة العالم في لعبة كرة السرعة، والتي عثر على جثتها أعلى سطح إحدى العمارات بكفر الشيخ.

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة روان، حيث تم ضبط المتم عن طريق 4 كاميرات مراقبة رصدته تحركاته عندما حاول سرقة الضحية بالإكراه ولكنها قاومته، فنزع عنها حجابها وخنقها وقام بضرب رأسها في الحائط أكثر من مرة حتى فارقت الحياة.

وفي اليوم التالي أخبر المتهم والدة المجني عليها بمكان جثة ابنتها روان، البالغة من العمر (21 سنة) أعلى سطح إحدى العمارات بشارع الجيش في مدينة دسوق، التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وقررت نيابة دسوق العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، واستعجلت النيابة برئاسة المستشار هشام علام، تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وتقرير الأدلة الجنائية أيضًا.

وشهدت تحقيقات النيابة تمثيل المتهم للجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتبين أنه مطلوب على ذمة 17 قضية أخرى، ما بين السرقة والبلطجة والاتجار بالمواد المخدرة، وأشار إلى أنه ارتكب الجريمة بقصد السرقة وليس القتل.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بجذب روان داخل إحدى المنازل، عندما شاهدها وهي عائدة من نادي دسوق ليلًا، تحت تهديد السلاح الأبيض، وطلب منها نقودها فأخرجت كل ما معها وهو مبلغ 50 جنيهًا، فأرغمها للصعود إلى سطح المنزل تحت تهديد السلاح وطلب منها نزع قرطها الذهبي، فحاولت الصراخ فقام بكتم أنفاسها بيده ونزع حجابها وخنقها وضرب رأسها في الحائط حتى الموت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على قاتل روان الحسيني، بعد تفريغ الكاميرات الموجودة في محيط موقع ارتكاب الجريمة، وتم التوصل إلى الجاني من خلال مكالمته لوالدة روان عندما أخبرها بمكان الجثة.