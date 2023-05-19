الفنانة مروة عبدالمنعم منهارة: اتصدمت في ناس كتير وزعلانة من تامر حسني

خرجت الفنانة مروة عبد المنعم خلال لقائها الذي أذيع على شاشة قناة “القاهرة اليوم” عبر برنامج “قعدة ستات” بعدة تصريحات قوية كشفت خلالها عن شخصيات عدة تخلوا عنها ولم يقفوا بجوارها وأثناء حديثها انهارت الفنانة من البكاء على الهواء مباشرة.

وقالت مروة عبدالمنعم: “من قريب كنت بقول لبنتي أنا مش عارف ازاي بصرف عليكم طول السنين اللي فاتت دي بس هي بتمشي في الآخر، أنا وقفت بجانب نفسي مفيش أي حد وقف معايا، طبعا بعد ربنا، ربنا كريم وعظيم، ساعات بفضل أقول لنفسي أنا بصرف في السنة دي ازاي”، وتابعت الفنانة: “أشرف زكي وادوارد وقفوا معايا ومكانش كتير هم بس اللي وقفوا معايا، أنا مش هقول مين بس أنا استنيت يقفوا معايا وزعلانة أوي منهم ومش هقول هم مين”، وأكملت الفنانة: “هم مكنوش صحابي أوي بس كان في ما بيننا عشرة كبيرة ولما بشوفهم في أي لوكيشن بيسألوني عن أخباري”.

وتطرقت مروة عبد المنعم للحديث عن علاقتها بالفنان تامر حسني، حيث قالت: “بصراحة الدكتور أشرف زكي وقف معايا جدا وهو من أكثر الشخصيات اللي وقفت معايا، أنا زعلانه جدا من تامر حسني كنت متخيلة أنه هيسأل عليا، خاصة بعد ما حصل له موقف في الجيش أثناء تصوير فيلم “عمر وسلمى” ورحت له سألت عليه برغم أننا لسه مكناش بقينا أصحاب، تامر مش مجرد شخص عادي، هو من الناس القريبة مني أنا زعلت منه عشان مبعتش أي رسالة ولا كلمني”.