الدكتور محمد النادي: فيروس كورونا لا يتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة والهند دليل على ذلك

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الشائعات التي تدور حول ظهور السلالة الجديدة من كورونا في مصر وهي “دلتا بلس” غير صحيحة، مؤكداً أن مصر خالية تماماً من هذه السلالة.

وأضاف الدكتور محمد النادي أن مصر تشهد الآن نهاية الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كما أن الموجة الرابعة من كورونا يتوقف دخولها بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن الحرارة ليس لها أي تأثير في فيروس كورونا والدليل على ذلك زيادة معدل الإصابات في الهند والتي تشهد الآن درجات حرارة مرتفعة وزيادة كذلك في عدد الإصابات بفيروس كورونا.