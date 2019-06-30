مخالفات المرور يوليو 2019 في مصر استعلم الان برقم لوحة السيارة عبر الموقع الرسمي

في نطاق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل حفظ الأمن والأمان بداخل محافظات جمهورية مصر العربية، فقد أعلنت عن توفر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم لوحة السيارة المرورية.

لا شك أن ذلك سوف يلعب دور كبير في توفير المزيد من الوقت والجهد على جميع المواطنين ومنعًا لحدوث أي تكدس أو ازدحام في المصالح الحكومية، فمن خلال هذه الخدمة يتمكن جميع المواطنين بكل سهولة من الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة إلكترونية.

ما هي طريقة الاستعلام عن انتهاكات المرور؟

وأما عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في ثلاث خطوات من خلال رقم اللوحة المرورية فهي كالتالي:

الخطوة الأولى الدخول على الموقع الرسمي من هنــــــــــا.

الخطوة الثانية الضغط على كلمة خدمات نيابات المرور.

الخطوة الثالثة تسجيل الدخول الضغط على أيقونة استعلام عن المخالفات وستظهر بعد ذلك المخالفات بالتفصيل.

ما هي مخالفات المرور حتى يتجنبها السائق؟

فمن الملاحظ أن مخالفات المرور تحدث بسبب عدم إتباع السائقين لإرشادات المرور وتعليماته والسير في الاتجاه المعاكس وبسرعة كبيرة عن السرعة المحددة، ولاشك أن الكثير منهم يرغبوا في الاستعلام عن هذه المخالفات وسبب حدوثها.

ما هو رابط الاستعلام عن مخالفاتك المرورية؟

وفي نطاق ذلك فقد قامت بوابة الحكومة المصرية بتوفير خاصية الاستعلام عن هذه المخالفات بسهولة وبشكل إلكتروني بدلاً من الازدحام في إدارة المرور وبذل المزيد من الوقت والجهد من أجل التعرف على هذه المخالفات.

ولمزيد من المعلومات عن طريقة الاستعلام بالخطوات التفصيلية عن المخالفات المرورية وطريقة الدفع عبر الإنترنت يرجى الضغط من هنــــا.