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مخالفات المرور يوليو 2019 في مصر استعلم الان برقم لوحة السيارة عبر الموقع الرسمي

كتب محمد نجيبفي آخر تحديث
مخالفات المرور يوليو 2019 في مصر استعلم الان برقم لوحة السيارة عبر الموقع الرسمي
الإستعلام عن مخالفات المرور 2018 في مصر

في نطاق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل حفظ الأمن والأمان بداخل محافظات جمهورية مصر العربية، فقد أعلنت عن توفر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم لوحة السيارة المرورية.

لا شك أن ذلك سوف يلعب دور كبير في توفير المزيد من الوقت والجهد على جميع المواطنين ومنعًا لحدوث أي تكدس أو ازدحام في المصالح الحكومية، فمن خلال هذه الخدمة يتمكن جميع المواطنين بكل سهولة من الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة إلكترونية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2018 في مصر
الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 في مصر

ما هي طريقة الاستعلام عن انتهاكات المرور؟

وأما عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في ثلاث خطوات من خلال رقم اللوحة المرورية فهي كالتالي:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2018 في مصر
الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 في مصر
الاستعلام عن مخالفات المرور 2018 في مصر
الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 في مصر
  • الخطوة الثانية الضغط على كلمة خدمات نيابات المرور.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2018 في مصر
الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 في مصر
  • الخطوة الثالثة تسجيل الدخول الضغط على أيقونة استعلام عن المخالفات وستظهر بعد ذلك المخالفات بالتفصيل.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2018 في مصر
الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 في مصر

ما هي مخالفات المرور حتى يتجنبها السائق؟

فمن الملاحظ أن مخالفات المرور تحدث بسبب عدم إتباع السائقين لإرشادات المرور وتعليماته والسير في الاتجاه المعاكس وبسرعة كبيرة عن السرعة المحددة، ولاشك أن الكثير منهم يرغبوا في الاستعلام عن هذه المخالفات وسبب حدوثها.

ما هو رابط الاستعلام عن مخالفاتك المرورية؟

وفي نطاق ذلك فقد قامت بوابة الحكومة المصرية بتوفير خاصية الاستعلام عن هذه المخالفات بسهولة وبشكل إلكتروني بدلاً من الازدحام في  إدارة المرور وبذل المزيد من الوقت والجهد من أجل التعرف على هذه المخالفات.

ولمزيد من المعلومات عن طريقة الاستعلام بالخطوات التفصيلية عن المخالفات المرورية وطريقة الدفع عبر الإنترنت يرجى الضغط من هنــــا.

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عن الكاتب

محمد نجيب

محمد نجيب مصري، كاتب ومحرر صحفي لدى جريدة اليوم الخامس (جريدة ورقية أسبوعية)، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، وأهتم بالتغطية المباشرة لأخبار مصر ونادي الزمالك.

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