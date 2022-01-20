الارصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

مازال البلاد تشهد موجة من الطقس البارد على كافة الأنحاء، وذلك بسبب تأثرها بكتلة هوائية باردة قادمة من اوروبا، الأمر الذي تسبب في انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث وصلت الحرارة لأقل من الصفر على عدد مدينة سانت كاترين، فيما شهدت بعض المحافظات سقوط امطار من متوسطة إلى خفيفة.

حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

وكان خبراء الارصاد الجوية قد كشفوا عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة على كافة الانحاء، حيث من المقرر أن البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتي شمال الصعيد ووسط سيناء، فيما يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر قد يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، شديدة البرودة ليلا على كافة الانحاء.

حالة الطقس الجمعة

سيكون هناك فرص لسقوط سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدينتي حلايب وشلاتين، مع وجود شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون كثيفة بالقرب من المسطحات المائية والزراعية.

حالة الطقس السبت

تنعدم فرص سقوط الامطار مع استقرار في الاحوال الجوية، فيما تستمر الشبورة المائية وخاصة خلال الساعات الاولى من الصباح الباكر.

تحذيرات الارصاد للمواطنين