الارصاد تكشف حالة طقس غدا السبت وتحذر من اضطراب الملاحة

لا تزال حالة الطقس أحد الأمور الهامة التي تهم المواطنين، خاصة في ظل الموجة الأشد برودة التي تشهدها البلاد نتيجة لتأثرها بمنخفض جوي قادم من أوروبا، حيث وصلت درجة الحرارة في عدد من المناطق لأقل من الصفر خلال الساعات الماضية، الأمر الذي جعل خبراء الارصاد الجوية يناشدون المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

حالة طقس غدا السبت

فيما توقع خبراء الارصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت الموافق 22 يناير، حيث من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الانحاء، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وطوال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة الانحاء، ليصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وخلال الساعات الاولى من صباح باكر سيكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت فهي:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجة.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة.

سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة.

قنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة.

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.

سانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر.

الارصاد تحذر من اضطراب الملاحة

كما حذرت الارصاد الجوية من حالة البحر المتوسط، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتى تتحول إلى الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة، كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة يومى الأحد والاثنين.