الأمين العام لجامعة الدول العربية يكشف الحل العادل والمناسب لدول المصب في أزمة سد النهضة الإثيوبي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحل الوحيد فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي يتطلب التدخل الدولي من الولايات المتحدة والاتحاديين الأوروبي والإفريقي.

وأضاف أحمد أبو الغيط أن المجتمع الدولي لن يقبل اهتزاز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، كما أن الجامعة العربية تدعم إشراك أطراف دولية ومجلس الأمن لحل قضية سد النهضة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بالتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي قائلاً:”لن نقبل التصرفات الأحادية من إثيوبيا لأننا لا نعيش في غابة”.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إثيوبيا بها مشاكل داخلية ونزاعات عرقية كثيرة، كما أن الحكومة الإثيوبية الحالية تسعى إلى الصدام مع الخارج والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن جامعة الدول العربية تناولت أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال 3 اجتماعات، حيث أن هناك 17 وزير خارجية شاركوا في هذه الاجتماعات الطارئة والتي كانت في الدوحة لدعم الموقفين المصري والسوداني في قضية السد الإثيوبي.