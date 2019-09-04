استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة المستندات المطلوبة وخطوات استلام البطاقة

يحق لكل مواطن مصري الحصول على الدعم التمويني المقرر من الدولة، والذي تشرف على وضع خططه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يخضع لضوابط محددة وشروط يجب على المواطنين الالتزام بها، ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة، وذلك للأسرة الغير مقيدة بالتموين، كما سنقدم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين، تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على كل التفاصيل من خلال موقعنا ” نجوم مصرية”.

كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة

يستطيع المواطن استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة وذلك بالتقدم لمكتب التموين الذي يتبع له المواطن ويقوم بملء النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة على أن يرفق بالنموذج المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة

صور من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صور من شهادة ميلاد كومبيوتر للمستفيدين أو صور من بطاقة الرقم القومي لهم.

مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب لاستخراج بطاقة تموينية.

إيصال كهرباء، وصورة من عقد التمليك أو الايجار وذلك في حال اختلاف اسم مقدم الطلب في الايصال.

مستند بالحالة الاجتماعية للمواطن سواء (أعزب – متزوج).

بيان بمفردات المرتب إذا كان يعمل، وفي حالة عدم وجود عمل يقدم شهادة بحث اجتماعي.

دفع مبلغ 20 جنيهًا قيمة رسوم بحوالة بريدية.

خطوات استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة