استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة المستندات المطلوبة وخطوات استلام البطاقة
كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة
يحق لكل مواطن مصري الحصول على الدعم التمويني المقرر من الدولة، والذي تشرف على وضع خططه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يخضع لضوابط محددة وشروط يجب على المواطنين الالتزام بها، ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة، وذلك للأسرة الغير مقيدة بالتموين، كما سنقدم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين، تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على كل التفاصيل من خلال موقعنا ” نجوم مصرية”.
كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة
يستطيع المواطن استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة وذلك بالتقدم لمكتب التموين الذي يتبع له المواطن ويقوم بملء النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة على أن يرفق بالنموذج المستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة
- صور من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- صور من شهادة ميلاد كومبيوتر للمستفيدين أو صور من بطاقة الرقم القومي لهم.
- مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب لاستخراج بطاقة تموينية.
- إيصال كهرباء، وصورة من عقد التمليك أو الايجار وذلك في حال اختلاف اسم مقدم الطلب في الايصال.
مستند بالحالة الاجتماعية للمواطن سواء (أعزب – متزوج).
بيان بمفردات المرتب إذا كان يعمل، وفي حالة عدم وجود عمل يقدم شهادة بحث اجتماعي.
دفع مبلغ 20 جنيهًا قيمة رسوم بحوالة بريدية.
خطوات استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة
- يفحص مكتب التموين المستندات المقدمة من المواطن ثم يدخل على النظام الالكتروني ليتأكد من عدم توافر بطاقة تموينية للمواطن أو أحد مستفيديه، ليضمن بذلك عدم إصدار بطاقة مكررة لنفس الشخص.
- يرسل مكتب التموين النموذج بعد اعتماده إلى مركز الخدمة.
- مركز الخدمة وظيفته إدخال بيانات البطاقة التموينية الجديدة للمواطنين على النظام الالكتروني، وذلك بناءً على ماتم ادراجه من بيانات في إستمارة الخدمة، والمعتمدة من المديرية ومكتب التموين.
- الشركة المنفذة للخدمة تقوم بطباعة بطاقة الرقم السري، والبطاقة الذكية، وذلك في مدة تستغرق أسبوعين على الأكثر، ثم ترسل البطاقة الذكية إلى مكتب التموين، والمرفق بها تقرير تفصيلي يحتوي على كافة بيانات البطاقة وجميع المستندات، كما ترسل بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.
- يستلم المواطن البطاقة الذكية الجديدة من مكتب التموين، بعد أن يتأكد من جميع البيانات الخاصة به والموضحة في التقرير المفصل والذي يتضمن على إسم صاحب البطاقة، ورقمه القومي، وعدد المستفيدين من التموين، و تاريخ استلام البطاقة بعد التوقيع، وإسم البدال التمويني.
- يذهب المواطن إلى مركز الخدمة ليتسلم الرقم السري للبطاقة الجديدة، حيث يطّلِع الموظف على البطاقة الذكية ويتأكد من إثبات الشخصية للمستلم.
- يصرف المواطن السلع التموينية المقررة بالبطاقة الذكية الجديدة، وذلك بدءا من الشهر التالي لاستلامها.