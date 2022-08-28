إضافة سلع جديدة للبطاقة التموينية.. وهذه أسعار شهر سبتمبر 2022

تشهد أسعار السلع التموينية استقراراً خلال شهر سبتمبر 2022، حيث جاءت ميتوية لأسعار السلع خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين، ولكن مع إضافة 5 سلع تموينية جديدة ضمن قائمة السلع التي يمكن لحاملي البطاقات صرفها من مراكز التوزيع، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 1 سبتمبر 2022، بحسب ما ذكرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم إضافة 5 سلع جديدة وهي “التونة ونوعين من الدقيق والطحينة والمربى، ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، ليصل بذلك إجمالي عدد السلع التموينية إلى 30 سلعة مدعمة تقدم لحاملي البطاقات التموينية، مع صرف مقررات تموين شهر سبتمبر القادم.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

أما عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، والمقرر صرفها بدءً من يوم الخميس المقبل، فقد جاءت كالتالي:

يبلغ سعر 1 كجم من السكر المعبأ 10.5 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي يبلغ 23 جنيهًا.

سعر 1 كجم من الأرز المعبأ يصل إلى 10 جنيهات.

يبلغ سعر المكرونة 800 جم 10.5 جنيه.

يصل سعر مكرونة 400 جم إلى 5.25 جنيه.

يأتي سعر العدس المجروش 500 جم بـ 11 جنيهًا.

يبلغ سعر 500 جرام من الفول المعبأ 7.50 جنيه.

يبلغ سعر المسلى الصناعي 800 جم، 24 جنيهًا.

يأتي سعر الشاي الناعم 40 جم بـ 3 جنيهات.

يبلغ سعر 300 جم من الصلصة 4.75 جنيه.

يصل سعر جبنة تتراباك 250 جم إلى 7 جنيهات.

أما سعر جبنة تتراباك 500 جم فيبلغ 13 جنيهًا.

وجاء سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بـ 17.50 جنيه.

و 800 جم من المسحوق العادي اليدوي بسعر 10.50 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم، 2.25 جنيه.

يبلغ سعر صابون تواليت 125جم، 5.5 جنيه.

سعر لبن جاف 125 جم، 20 جنيهًا.

يصل سعر خل 5% 900 ملي إلى 4.25 جنيه.

يبلغ سعر کیس ملح طعام 300 جم، جنيه واحد.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، جنيهين.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم، جنيهين.

يبلغ سعر بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

يأتي سعر بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بـ جنيهين.

جاء سعر بسكويت تومورو (أنواع) بـ 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو (أنواع) بـ 3 جنيهات.

سعر كيلو جرام من الدقيق المعبأ 11 جنيهًا.

يبلغ سعر كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام 11 جنيهًا.

سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا يبلغ جنيهين.

يصل سعر تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا إلى 12 جنيهًا.

يبلغ سعر مربى أنواع 350 جرامًا 14 جنيهًا.

حصة البطاقة التموينية من السلع

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، عن حصة البطاقة التموينية من السلع المدعمة بما يتوافق مع عدد الأشخاص المدرجين على البطاقة الواحدة، حيث يحق لكل فرد مقيد على البطاقة “2 كيس سكر، وزجاجة زيت، وكيس أرز”، كما يمكنه صرف ما يرغب من السلع المدعمة الأخرى بمبلغ الدعم الباقي والذي يستحقه لكل فرد، وحددته الحكومة بقيمة 50 جنيهاً كل شهر.