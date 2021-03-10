أماكن الحصول على تطعيم لقاح كورونا في مصر وطريقة حجز اللقاح

أطلقت وزارة الصحة المصرية موقع لقاح كورونا لحجز موعد اللقاح في المراكز المعتمدة لعدد من الفئات التي أعلنت عنها ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الطبي، ويتم التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، وقد اعتمدت الوزارة مجموعة من الأماكن الخاصة بلقاح كورونا في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتمكن الأفراد من الحصول على اللقاح داخل المحافظة التي يسكن بها ولذلك يتم تحديد المحافظة أثناء التسجيل.

أماكن الحصول على تطعيم لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن أماكن وعناوين تطعيم لقاح كورونا في مختلف المحافظات حتى يتمكن الأشخاص ممن تمت مراسلتهم في الحصول على اللقاح بسهولة، وهذه الأماكن كالتالي:

المحافظة مركز تطعيم لقاح كورونا القاهرة مركز طبي منطقة النزهة، والقطامية ، ومركز طبي الزهور بحي الأسمرات محافظة الجيزة مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز المتميز بالأخصاص. القليوبية مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر البحيرة المعهد القومي للقلب بمدينة دمنهور، مستشفى دنشال التعليمي. محافظة أسيوط مستشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد، الوحدة الصحية نزلة باكور الوادي الجديد مركز طبي الداخلة، ومركز طبي الخارجة. الإسماعيلية مجمع الإسماعيلية الطبي. بور سعيد مستشفى النصر جنوب سيناء مستشفى شرم الشيخ

شمال سيناء مستشفى العريش العام بمحافظة المنوفية. مستشفى حميات منوف محافظة الغربية. معهد كبد المحلة كفر الشيخ. مستشفى قلين الجديدة حافظة الشرقية. مركز صحة ثاني الزقازيق سوهاج. مركز رعاية طفل شرق محافظة المنيا. مستشفى سمالوط النموذجي السويس. وحدة طب أسرة مبارك محافظة بني سويف. المركز الطبي بكيمان فارس الدقهلية. مستشفى المنصورة الدولي