عاجل| إعلان من ينطبق عليهم تخفيف القروض من البنك المركزي العماني 2021

في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع وخصوصا سلطنة عمان وتنفيذا للتوجيهات السامية للبنك المركزي العماني بالبدء في إطلاق عدد من التوجيهات للمصارف وشركات التمويل بالقيام بالتخفيف عن المقترضين من الأفراد والمؤسسات وذلك للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي 2021

توجيهات البنك المركزي العماني للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية