عاجل| إعلان من ينطبق عليهم تخفيف القروض من البنك المركزي العماني 2021
في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع وخصوصا سلطنة عمان وتنفيذا للتوجيهات السامية للبنك المركزي العماني بالبدء في إطلاق عدد من التوجيهات للمصارف وشركات التمويل بالقيام بالتخفيف عن المقترضين من الأفراد والمؤسسات وذلك للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي 2021
توجيهات البنك المركزي العماني للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية
- يتم منح مهلة للذين تم تسريحهم من العمل حتى نهاية ديسمبر 2022 لحين حصولهم على وظيفة آخرى ولا يتم احتساب أي فوائد لحين الانتهاء من السداد
- يتم منح مهلة للموظفين ذات الأجر المنخفض ويتم تأجيل الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2022 ولا يتم احتساب أي فوائد خلال فترة السداد مع السماح لهم بتجاوز السقف المحدد لمعدل استقطاع الأقساط أو زيادة مدة القرض ليصل إلى 10 سنوات للقرض الشخصي و يصل إلى 25 سنة للقرض السكنى طبقا للضوابط المعمول بها من البنك المركزي العماني
- بالنسبة للمتعاقدين من القطاعي العام والخاص يتم منحهم مهلة ويتم العمل بشروط سداد القروض والتمويلات الشخصية بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين عن 30% من المعاش الشهري أو يقل عن 1500 ريال عماني وتزيد النسبة لـ 35% إذا كان المعاش الشهري يزيد عن 1500 ريال عماني
- يتم منح مهلة لحاملي بطاقات ريادة وتأجيل الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2022 ويتم جدولة القروض طبقا للتدفقات النقدية المتوقعة قبل نهاية الفترة
يتم تطبيق هذه التوجيهات إبتداء من اليوم وحتى نهاية ديسمبر 2022 أو لحين صدور قرارات جديدة من البنك المركزي