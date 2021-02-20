الكويت تعلن شروط جديدة لدخول الأراضي الكويتية

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الجمعة 19 فبراير 2021عن فرض شروط جديدة لدخول الأراضي الكويتية لغير الكويتين وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م، وفق ما رود عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ويأتي هذا القرار بناء على تعلیمات السلطات الصحیة لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد لاسیما بعد ظھور السلالات المتحورة.

شروط جديدة لدخول الأراضي الكويتية

وذكرت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة الإجراءات الجديدة التي ستُطبق على المسافرين القادمين من غير الكويتين والتي تتمثل بالتالي:

جمیع الركاب القادمین عن طریق الرحلات المباشرة من الدول عالیة

الخطورة سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 14 یوما على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) اعتبارا من یوم الأحد المقبل.

الخطورة سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 14 یوما على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) اعتبارا من یوم الأحد المقبل. الركاب القادمین من الدول الأخرى سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 7 أیام على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) على أن یستكملوا مدة الحجر 7 أیام أخرى في الحجر المنزلي.

الاستثناءات من شروط جديدة لدخول الأراضي الكويتية

وأشارت الإدارة العامة للطيران المدني إلى استثناءات من تطبيق تلك الإجراءات الجديدة والتي تشمل الاستثناء من الحجر المؤسسي:

المرضى الكویتیون المبتعثون للعلاج في الخارج.

الطلبة الكویتیون الدارسون في الخارج.

القصر من ھم دون 18عامًا ومسافرون من دون مرافق.

أعضاء السلك الدبلوماسي.

الطواقم الطبیة.

وأوضحت الإدارة أنه على هؤلاء أن یخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 یوما، وأكد البیان أنه لن یتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكویت الا من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر).