السعودية تعرب عن قلقها من حرب غزة وتحذر من جر الإقليم بأكمله لمخاطر كبيرة

قام وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” بالتأكيد على أن الحرب المتواصلة داخل قطاع غزة قد تكون السبب وراء جر المنطقة بأكملها إلى مخاطر عديدة، مضيفًا أن الهجمات التي تتم داخل البحر الأحمر خلال الوقت الحالي تتصل بالحرب الدائرة على قطاع غزة.

وزارة الخارجية السعودية-مصدر الصورة: موقع سبق

وقد أعرب فيصل بن فرحان عن قلق المملكة العربية السعودية من التوترات الكبيرة داخل البحر الأحمر وكذلك أمن المنطقة بأكملها، مؤكًا على أنه من أولويات المملكة العربية السعودية أن يتم خفض التصعيد بمنطقة البحر الأحمر.

وخلال أحد الجلسات الحوارية ضمن الفعاليات الخاصة بالمنتدى العالمي الإقتصادي فقد صرح فيصل بن فرحان بأن حرب إسرائيل داخل قطاع غزة قد تجر المنطقة كلها إلى العديد من المخاطر، مضيفًا بأنه لابد من القيام بالوقف الفوري لإطلاق النار من أجل إستقرار المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي بأن الهجمات المستمرة حاليًا في البحر الأحمر ذات إتصال وثيق بحرب غزة، كما أننا لا نلاحظ وجود أي إشارة من قبل الجيش الإسرائيلي والمسؤولين على نيتهم لوقف التصعيد وإطلاق النار بالقطاع.

وزير الخارجية السعودي: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة#العربية pic.twitter.com/MihiIcSvjw — العربية (@AlArabiya) January 16, 2024

وأكمل فيصل بن فرحان كلمته بالمؤتمر أن أولويات المملكة العربية السعودية هو إيجاد أي سبل من أجل تخفيض التصعيد بالمنطقة، ولن يحدث هذا الأمر إلا من خلال إنتهاء الحرب بقطاع غزة.

وأكد بن فرحان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل أكبر ويفعل كل ما بوسعه لإنهاء تلك الحرب، مضيفُا أنه في حال استمرت المعاناة لدى الفلسطينيين داخل القطاع سوف يؤدي إلى حالات من التصعيد الخطيرة.

وزير الخارجية السعودي: أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة#العربية pic.twitter.com/dMhse0GSFG — العربية (@AlArabiya) January 16, 2024

فيصل بن فرحان أكد على أن أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن يحدث إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإن الخطوة الأولى التي لابد من إتخاذها خلال الوقت الحالي هو وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وما تقوم إسرائيل بفعله داخل قطاع غزة سوف يكون سببًا في تعريض أمن المنطقة كلها لخطر كبير.

من جهة أخرى فقد صرحت “أنالينا بيربوك” وزيرة الخارجية الألمانية بأن المدنيين داخل فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي يمرون بظروف صعبة ومأساة كبيرة، وأنهم يعملون من أجل منع حدوث توسع رقعة الصراع داخل المنطقة.

وأكملت وزيرة خارجية ألمانيا تصريحاتها قائلة: نحن نقوم بدعم حل الدولتين، إلا إنه لابد في البداية أن يتم تحرير كافة الأسرى ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن القيام بحل الدولتين سوف يكون أفضل ضمان لحدوث الأمن لدى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت أنالينا بيربوك أنه لابد من زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، كما أنه ينبغي سهولة دخول تلك المساعدات للقطاع من أجل تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني.

يذكر أنه يوجد حالة من عدم الاستقرار داخل منطقة البحر الأحمر بسبب قيام ميليشيات الحوثيين بمهاجمة أي سفينة متجهة إلى تل أبيض، مؤكدين على عدم توقف مهاجمة السفن المتجهة للاحتلال إلا بعد إيقاف الحرب على غزة، وهو ما تسبب في تعرض بعض المواقع للحوثيين إلى ضربات من قبل أمريكا وبريطانيا وهو ما ينذر بحدوث صراع بالمنطقة.