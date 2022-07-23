الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة السورية مي سكاف

سعيد شفيق

تحل اليوم السبت 23 يوليو، ذكرى وفاة النجمة السورية مي سكاف والتي رحلت عن دنيانا عام (2018) متاثرة بأزمة قلبية حادة في العاصمة الفرنسية باريس.

ولدت سكاف في 13 أبريل عام (1969) بمدينة دمشق السورية ودرست بقسم الأدب الفرنسي بالجامعة، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما السورية.

أفلامها

شاركت سكاف في عدة أفلام أبرزها:

صهيل الجهات، صعود المطر ونصف ملغ نيكوتين.

مسلسلاتها

جريمة في الذاكرة، غائم جزئيًا، مرايا، العبابيد، مقعد في الحديقة، خان الحرير، الفوارس، البواسل، الأرواح المهاجرة، بيت العيلة، ربيع قرطبة، المارقون، المحطة 30، الحور العين، الشمس تشرق من جديد، صدى الروح، آخر أيام اليمامة، أهل الغرام، سيرة الحب، زهرة النرجس، مواسم الخطر، المنعطف، قيود الروح، أنا وإخوتي، ناطرين، الولادة من الخاصرة، وعد الغريب، طوق الأسفلت، هذا العالم، الشتات، لشو الحكي، رمح النار، القلاع، أمانة في أعناقكم وأوركيديا.

وعقب قيام الثورة السورية، أعلنت مي سكاف، رفضها لنظام بشار الأسد، حيث تم اعتقالها، لكنها استطاعت الهرب عبر الحدود اللبنانية ومنها الهجرة إلى فرنسا، حيث توفيت هناك في مثل هذا اليوم 23 يوليو عام (2018) إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 49 عامًا.