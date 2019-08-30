دريم لاند أم القيوين: أسعار التذاكر 2019، ومواعيد زيارة حديقة أم القيوين المائية 2020

ننشر أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 ومواعيد زيارة أكوا بارك dreamland Umm ALQuwain والتي تعتبر واحدة من أجمل الحدائق المائية في الإمارات والخليج العربي والمنطقة، فإذا كنت في أم القيوين أو كنت متواجدا في دبي الآن فعليك بزيارة حديقة دريم لاند أم القيوين المائية دريم لاند اكوا بارك، لخوض تجربة ترفيهية وسياحية لن تنساها انت والأسرة، ألعاب حديقة أم القيوين المائية مناسبة لكل الأعمار، وتقدم خدمات متميزة، وأمان كبير للجميع يشهد به كل الزائرين.

تبعد حديقة أم القيوين المائية عن إمارة دبي 40 دقيقة فقط، حيث يمكنك التوجة إليها ثم العودة لدبي في نفس اليوم، أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين مناسبة جدا للجميع، الحديقة مقامة على مساحة ربع مليون متر مربع، بالحديقة مواقف سيارات كبيرة بسعة 2000 سيارة، ألعاب أكوا بارك أم القيوين فريدة جدا والاحدث عالميا وغير متكررة في الحدائق المائية بالمنطقة، يوجد بدريم لاند أم القيوين مجموعة من المطاعم العالمية المبهرة.

أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 أفضل حديقة مائية بالإمارات

خلال الفترة من أغسطس حتى 30 سبتمبر 2019 توجد عروض على أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين، وهي عروض مذهلة وكبيرة على تذكرة الدخول الشامل لكل الألعاب، مواعيد زيارة حديقة أم القيوين المائية على مدار كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين عرض الصيف من 25 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2019 هي كالتالي:

للكبار 105 درهم بدلا من 168 درهم إماراتي.

للصغار 65 درهم بدلا من 105 درهم.