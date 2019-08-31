أسعار تذاكر المنتزه في الشارقة 2020/2019 “حديقة الشارقة المائية”.. وأسعار تذاكر مملكة اللؤلؤ وموعد يوم السيدات

ننشر أسعار تذاكر المنتزه المائية بالشارقة 2020/2019 وسعر تذكرة مملكة اللؤلؤ ومواعيد زيارة حديقة الجزيرة المائية بالشارقة تلك الوجهة السياحية والترفيهية الأبرز في الإمارة، فإذا كنت في الشارقة او في الإمارات الان فعليك بزيارة منتزه الجزيرة وستقضي أوقات لن تنساها بين المياه والألعاب المائية وألعاب الركوب، وقضاء أوقات في الأماكن الخضراء الرائعة، وغيرها الكثير من الفعاليات في هذا المكان المبهر، منتزه الشارقة مناسب لكل الأعمار وكل الأذواق.

أسعار تذاكر منتزه الجزيرة بالشارقة مناسبة جدا للجميع، كما تقدم الحديقة المائية بالشارقة عروض وتخفيضات من وقت إلى الآخر، الألعاب المائية في حديقة المنتزه المائية فريدة ومتميزة ومبهرة ومن أجمل الحدائق المائية في الإمارات والخليج، ويوجد بالمنتزة القطار الذي من خلاله تستطيع أن تتجول في كل الحديقة، مملكة اللؤلؤ في منتزه الشارقة ستكون تجربة فريدة لكل أفراد الأسرة، توجد منطقة للطعام بالشارقة مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية في مجال المطاعم.

أسعار تذاكر المنتزه الحديقة المائية بالشارقة ومملكة اللؤلؤ

مواعيد زيارة حديقة المنتزه المائية بالشارقة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء على مدار أيام الأسبوع، الحديقة تقع على مساحة 100 ألف متر مربع، ومكان منتزه الجزيرة والموقع هو شمال بحيرة خالد الشهيرة، أسعار تذاكر المنتزه بالشرقة هي:

أطفال طولهم أقل من 80 سم مجانا.

الزائر أقل من 110 سم 80 درهم.

الزائر أطول من 110 سم 120 درهم.

سعر تذكرة يوم مفتوح مملكة اللؤلؤ والحديقة المائية طول من 80 حتى 120 سم هو 110 درهم

سعر تذكرة مملكة اللؤلؤ والحديقة المائية يوم مفتوح أطول من 120 سم هو 150 درهم.

قائمة أسعار تذاكرة المنتزه بالشارقة

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات مبهرة.

حددت إدارة المنتزه يوم خاص بالسيدات فقط في مملكة اللؤلؤ بالمنتزه، وموعد النساء لزيارة مملكة اللؤلؤ في منتزه الشارقة هو يوم الثلاثاء من كل أسبوع.