رئيس هيئة قناة السويس يكشف حجم خسائر التجارة العالمية بسبب هجمات الحوثي

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم الأضرار التي تسببت فيها هجمات جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية على الملاحة بالبحر الأحمر، هذه الهجمات التي استهدفت فيها الجماعة كافة السفن والناقلات التابعة للكيان المحتل أو من يساعده في عدوانه على غزة.

خسائر فادحة تصل إلى 50%

جاءت تصريحات ربيع من خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء الثلاثاء، وكشف أن الضرر لم يقتصر فقط على خسائر قناة السويس، وإنما امتد ليشمل التجارة العالمية بالكامل، والتي تجاوزت نسبة الـ50% من حجم التجارة.

وأرجع رئيس هيئة قناة السويس أسباب الخسائر التي لحقت بالتجارة العالمية لعدة أسباب، جاء منها أن تحول الملاحة من قناة السويس لطريق رأس الرجاء الصالح تسبب في زيادة التكاليف، وذلك لطول فترة النقل لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوم، الأمر الذي يؤدي لزيادة استهلاك الوقود.

كما تسببت العمليات العسكرية سواء من الجانب اليمني أو من الأمريكي البريطاني، في فرض شركات الشحن رسوم إضافية تزيد عن 2500 دولار للحاوية الواحدة لتأمين البضائع، كما تسبب أيضاً في رفع قيمة الأجور المدفوعة لطاقم النقل.

استهداف جديد لسفينة أمريكية

وفي سياق متصل أصدر منذ قليل المتحدث الإعلامي العسكري اليمني، العميد يحيى سريع، بيان أعلن فيه أن قواته البحرية قامت باستهداف سفينة أمريكية قال فيه:

“بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلَّذِینَ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِهِۦ صَفࣰّا كَأَنَّهُم بُنۡیَـٰنࣱ مَّرۡصُوصࣱ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ “زوغرافيا” كانتْ متجهةً إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.

وجاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة.

صنعاء 5 رجب 1445 للهجرة الموافق للـ 16 من يناير 2024م صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية“.