مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي

نقدم لكم الجدول الكامل لمواعيد العرض والإعادة لمسلسلات قناة ميكس بالعربي , وهي تقدم مجموعة مختلفة ومتميزة من المسلسلات الأجنبية والعربية.

المسلسل الاسترالي Sea Patrol

يعرض فقط يومي الخميس وال

Sea Patrol توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض الخميس والجمعة 2 مساءاً 2 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً الإعادة الأولي 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً

المسلسل التركي فاطمة ( الموسم الثاني )

فاطمة 2 توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً الإعادة الأولي 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً

المسلسل العربي دكتور امراض نسا

دكتور امراض نسا توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً الإعادة الأولي 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً

المسلسل العربي الشك

الشك توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً الإعادة الأولي 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً

المسلسل التركي حب للإيجار ( الموسم الثاني )

حب للايجار توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً الإعادة الأولي 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً

المسلسل الهندي جودا أكبر

جودا أكبر توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً الإعادة الأولي 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً

المسلسل العربي عد تنازلي

عد تنازلي توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل الإعادة الأولي 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً 7 صباحاً

لمسلسل التركي ارطغرل – الموسم الثاني

ارطغرل 2 توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 8 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً الإعادة الأولي 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً

تردد قناة MIX بالعربي

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد 11938 راسي أو عمودي V

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6