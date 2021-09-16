مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي

بواسطة محمد عبد الرازق

نقدم لكم الجدول الكامل لمواعيد العرض والإعادة لمسلسلات قناة ميكس بالعربي , وهي تقدم مجموعة مختلفة ومتميزة من المسلسلات الأجنبية والعربية.

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 10 16/9/2021 - 11:52 ص

المسلسل الاسترالي Sea Patrol

يعرض فقط يومي الخميس وال

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 1 16/9/2021 - 11:52 ص

Sea Patrol توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض

الخميس والجمعة

 2 مساءاً 2 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً
الإعادة الأولي 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً

المسلسل التركي فاطمة ( الموسم الثاني )

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 2 16/9/2021 - 11:52 ص

فاطمة 2 توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً
الإعادة الأولي 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً

المسلسل العربي دكتور امراض نسا

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 3 16/9/2021 - 11:52 ص

دكتور امراض نسا توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً
الإعادة الأولي 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً

المسلسل العربي الشك

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 4 16/9/2021 - 11:52 ص

الشك توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً
الإعادة الأولي 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً

المسلسل التركي حب للإيجار ( الموسم الثاني )

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 5 16/9/2021 - 11:52 ص

حب للايجار توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً
الإعادة الأولي 9 صباحاً 10  صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً

المسلسل الهندي جودا أكبر

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 6 16/9/2021 - 11:52 ص

جودا أكبر توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً
الإعادة الأولي 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً

المسلسل العربي عد تنازلي

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 7 16/9/2021 - 11:52 ص

عد تنازلي توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل
الإعادة الأولي 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً 7 صباحاً

لمسلسل التركي ارطغرل – الموسم الثاني

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 8 16/9/2021 - 11:52 ص

ارطغرل 2 توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 8 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً
الإعادة الأولي 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً

تردد قناة MIX بالعربي

مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي 9 16/9/2021 - 11:52 ص

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد 11938 راسي أو عمودي V

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ  5/6

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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