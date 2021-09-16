مواعيد المسلسلات على قناة MIX بالعربي
نقدم لكم الجدول الكامل لمواعيد العرض والإعادة لمسلسلات قناة ميكس بالعربي , وهي تقدم مجموعة مختلفة ومتميزة من المسلسلات الأجنبية والعربية.
المسلسل الاسترالي Sea Patrol
يعرض فقط يومي الخميس وال
|Sea Patrol
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
الخميس والجمعة
|2 مساءاً
|2 مساءاً
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|الإعادة الأولي
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|3 صباحاً
|4 صباحاً
|5 صباحاً
المسلسل التركي فاطمة ( الموسم الثاني )
|فاطمة 2
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|3 مساءاً
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|الإعادة الأولي
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|3 صباحاً
|4 صباحاً
المسلسل العربي دكتور امراض نسا
|دكتور امراض نسا
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|الإعادة الأولي
|4 صباحاً
|5 صباحاً
|6 صباحاً
|7 صباحاً
|8 صباحاً
المسلسل العربي الشك
|الشك
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|الإعادة الأولي
|2 صباحاً
|3 صباحاً
|4 صباحاً
|5 صباحاً
|6 صباحاً
المسلسل التركي حب للإيجار ( الموسم الثاني )
|حب للايجار
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|الإعادة الأولي
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراً
|1 ظهراً
المسلسل الهندي جودا أكبر
|جودا أكبر
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|الإعادة الأولي
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراً
المسلسل العربي عد تنازلي
|عد تنازلي
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|الإعادة الأولي
|3 صباحاً
|4 صباحاً
|5 صباحاً
|6 صباحاً
|7 صباحاً
لمسلسل التركي ارطغرل – الموسم الثاني
|ارطغرل 2
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|8 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|الإعادة الأولي
|6 صباحاً
|7 صباحاً
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
تردد قناة MIX بالعربي
تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات
التردد 11938 راسي أو عمودي V
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6