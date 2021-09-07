مواصفات Samsung Galaxy A52s 5G والسعر العجيب جداً الغير متوقع

كشفت سامسونج اليوم عن هاتفها الرائع Samsung Galaxy A52s 5G ذات السعر العجيب والمواصفات الجبارة والذي يدعم اتصالات الجيل الخامس 5G ويضم اقوي المعالجات الموجودة حالياً في أعلي الهواتف الذكية ألا وهو Snapdragon 778G، كما يضم الهاتف الذي الجديد الكثير من المواصفات المميزة التي بالطبع سنقوم بشرحها بالتفصيل الدقيق، ونذكركم بمزايا الهاتف وعيوبه فضلاً عن سعر الهاتف المحمول في جميع الأسواق العالمية والعربية.

مواصفات Samsung Galaxy A52s 5G

البطارية 4500 مللي أمبير التخزين 256 جيجا بايت للإصدار الأول.

128 جيجا بايت للإصدار الثاني. الكاميرات خلفية رباعية (64- 12- 5- 5) MP.

أمامية 32 MP. الشاشة 6.5 بوصة.

FHD. نظام تشغيل Android 11.

برزت أهم خصائص ومواصفات الهاتف المحمول الذكي الذي تزايد عليه إقبال الكثيرون من محبي الهواتف الذكية التي تحمل مزايا متعددة والتي من بينهم Samsung Galaxy A52s 5G، لذا نذكركم بأهم خصائص هذا الهاتف الرائع والتي جاءت كالتالي:

الهاتف لديه مقاومة عالية جدا للمياه وحاصل على شهادة ip67 يمكن أن يقاوم الهاتف الماء لمدة 30 دقيقة كما هو الحال في هاتف (Realme 8s 5 G).

دعم الهاتف لشريحة الاتصال 5G.

نوع الشاشة super Amoled بدقة 1080×2400 بكسل فضلاً عن جودة 6.5 بوصة.

دعم السماعة الخارجية بصوت نقي ستيريو.

الذاكرة الداخلية للهاتف نوعين نوع منهم بمساحة 256 جيجا بايت ونوع آخر 128 GB.

دعم منفذ 3.5 ملم المخصص لسماعات الأذن.

الذاكرة العشوائية للجوال حجمها 8 جيجا بايت.

معالج الهاتف من نوعية Snapdragon 778G 5G، بتكنولوجيا 6 نانو.

يحتوي الجوال علي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل.

الهاتف يضم وسائل الحماية والأمان مستشعر البصمة وface unlock بالإضافة إلى مستشعر التسارع والبوصلة والقرب والجيروسكوب.

دعم الشحن السريع بقوة 25 وأت، مع بطارية بمقدار 4500 مللي أمبير.

نظام التشغيل أند رويد 11.

من المتوقع أن ينافس جوال سامسونج جلاكسي A52S 5G هاتف Oppo Reno 6 5 G الخرافي الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام، حيث يحمل الهاتف مزايا خيالية مثله مثل هاتف سامسونج القبل الأخيرة الذي أحدث ضجه كبيره فور نزوله بسبب سعر Samsung Galaxy m32 5g.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A52s 5G

يتوفر من الهاتف المحمول الذكي 4 ألوان هم (الأسود، الأخضر، الأبيض، البنفسجي)، يتراوح سعر الهاتف في مصر للنسخة التي بها ذاكرة خارجية 128 GB قيمة 7800 جنية مصري، أما عن سعر النسخة التي تحمل ذاكرة خارجية 256 جيجا بايت فجاءت قيمتها 8450 جنية مصري.

محتويات علبة هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

تضم علبة الهاتف سامسونج جالكسي A52s 5G كل من التالي:

شهادة ضمان للهاتف.

دبوس معدني صغير.

أسكرينه تم تثبيتها مسبقاً.

رأس شاحن وكابل USB من نوعية type c.

جراب لحماية الهاتف من الصدمات.

كتيب كدليل لمراجعة البيانات.

مميزات Samsung Galaxy A52s 5G

يتميز الهاتف الذكي بالكثير من المزايا الجديدة من بين هذه المزايا التي تلقي استحسان الكثيرون التالي:

مقاومة الهاتف للغبار والماء.

جودة صوت السماعات ممتازة جداً.

كاميرا خلفية جيدة.

معالج رسوميات قوي.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي a52s 5G (Samsung Galaxy A52s 5G )

عدم توافر سماعات أذن مع محتويات الهاتف.

عدم التمكن من استخدام شريحتين اتصال وذاكرة تخزين خارجية في وقت واحد.

سرعة الشحن ليس أفضل من الفئات المنافسة مثل هاتف ( Redmi 10 Prime ).

إلي هنا كانت نهاية شرح مواصفات Samsung Galaxy A52s 5G والسعر العجيب جداً.