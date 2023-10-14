مواصفات ساعة Honor Watch 4 Pro؛ تجربة الاتصال المتقدمة بفضل دعم eSIM واستمرارية في الأداء لمدة 10 أيام!
أطلقت الشركة المعروفة “Honor” مؤخرًا نسختها المتطورة من الساعات الذكية تحت اسم “Honor Watch 4 Pro”.
تتميز هذه الساعة بدعمها للاتصال عبر تقنية eSIM الحديثة، مما يتيح للمستخدمين التواصل عبر شبكات LTE الخلوية بكل سهولة.
المواصفات بالتفصيل
- تمتاز الساعة أيضًا بشاشتها الرائعة من نوع LTPO AMOLED بقياس 1.5 إنش.
- تحتوي الشاشة على ميزة Always-on، التي تتيح للمستخدمين رؤية الوقت والتنبيهات بشكل مستمر.
- من ناحية التصميم، فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعطيها مظهرًا أنيقًا ومتانة في الاستخدام اليومي.
- فيما يتعلق بمقاومة العناصر، فإن Watch 4 Pro قادرة على مقاومة الماء حتى عمق 5ATM، مما يجعلها مناسبة للسباحين.
- ومن الناحية التقنية، تدعم الساعة تقنيات الاتصال المتقدمة مثل NFC و GPS بالإضافة إلى البلوتوث 5.2.
- هذا وقد تم تجهيز الساعة بمكبر صوت وميكروفون مدمجين ليتمكن المستخدمون من إجراء المكالمات الصوتية مباشرة من الساعة، بالإضافة إلى دعمها لبث الموسيقى إلى السماعات اللاسلكية.
- من ناحية البرمجيات، تعمل Honor Watch 4 Pro بواجهة التشغيل MagicOS 7.2، وهي مزودة ب8 مستشعرات بصرية تشمل مستشعرات لرصد معدل ضربات القلب، نسبة الأكسجين في الدم، حالة النوم ومستشعر لقياس نسبة الإرهاق.
- كما تتيح الساعة مراقبة نشاط المستخدم في مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة.
- فيما يخص البطارية، تأتي Watch 4 Pro ببطارية بقوة 480 mAh، توفر عمر شحن يمتد الى 10 أيام مع الاستخدام العادي، ولكن في حال استخدام eSIM يقل عمر البطارية إلى 3 أيام.
- وتمتاز بدعمها للشحن اللاسلكي السريع بقوة 4.5W.
- وأخيرًا، تقدم Honor خيارات متعددة من الألوان لهذه الساعة لتناسب جميع الأذواق، حيث تتوفر بالألوان البني والأسود والأخضر، وكل ذلك بسعر 220 دولارًا.
فلتستمتع بتجربة فريدة من نوعها مع ساعة Honor Watch 4 Pro الذكية!
جدول مختصر بالمواصفات
|المواصفة
|التفصيل
|النوع
|ساعة ذكية
|الموديل
|Honor Watch 4 Pro
|الشاشة
|LTPO AMOLED 1.5 إنش
|ميزة الشاشة
|Always-on
|المادة
|الفولاذ المقاوم للصدأ
|دعم الإتصال
|eSIM (LTE)
|مقاومة الماء
|5ATM
|التقنيات المدعومة
|NFC, GPS, بلوتوث 5.2
|الميكروفون ومكبر الصوت
|متوفر
|واجهة التشغيل
|MagicOS 7.2
|عدد المستشعرات البصرية
|8 مستشعرات
|البطارية
|480 mAh
|عمر البطارية
|10 أيام (3 أيام مع نمط eSIM)
|دعم الشحن
|الشحن اللاسلكي بقوة 4.5W
|الألوان المتوفرة
|البني، الأسود، الأخضر
|السعر
|220 دولار