كيف يتم “إختراق” شبكات “الواي فاي” وماهي طرق الحماية

طرق “إختراق” شبكات “الواي فاي” متعددة ولكن نحن نقوم بتوفير المعلومات لك بغرض “الحماية” وليس بغرض تعليمك “إختراق” الشبكات الغير القانوني.

الثغرات الأكثر شيوعاً في شبكات “الواي فاي“

ثغرة الـ “WPS”: تُعد من أكثر الثغرات شيوعاً في عالم إختراق الشبكات, وتمنح فرصة سهلة جداً للمخترق بإختراق شبكات الواي فاي

ومن أحد شروط الإختراق هو أن تكون هذه الثغرة مفتوحة من إعدادات الراوتر.

ماهو ال WPS:

الـ “WPS” هي إختصار لكلمة “Wi-Fi Protected Setup” أو بالعربية “إعداد الواي فاي المحمي” وتم تصميمها للناس الذين يجهلون إستخدام الراوتر وإستخدام كلمة المرور, فما على المستخدم سوى الضغط على زر “WPS”في الراوتر لكي يتم الاتصال بالواي فاي, أو القيام بادخال رقم PIN الذي يكون مكتوباً أسفل الراوتر .

كيف تتم عملية الإختراق ؟

تتم عن طريق الهواتف التي تحمل نظام أندرويد, وذلك من خلال أحد التطبيقات التي تقوم بتخمين الرموز الخاصة بخاصية الـ “WPS” وإستغلالها, وهذه التطبيقات من أحد شروطها, تواجد تطبيق الروت الذي يتيح لتطبيقات الإختراق الوصول إلى جذر النظام والتحكم به, ومن ثم تخمين أكواد ال PIN التي تمكن التطبيق من إختراق الشكات.

وهناك طرق عديدة منها بعض الأدوات التي تعمل بنظام “كالي لينوكس” الخاص بالحواسيب وتنفيذ بعض الخوارزميات والهجمات على راوتر الضحية, وتخمين كلمة المرور حيث يستغرق الأمر إلى مدة أحيانًا تصل إلى أيام لتتمكن أداة التخمين من إجاد كلمة المرور, وهذا الأمر يعود إلى مدى صعوبة كلمة المرور.

كيف أحمي نفسي من عملية الإختراق ؟

الأمر في غاية البساطة ولا يحتاج إلى أي تعقيدات, لكل راوتر عنوان “IP” خاص, يمكنك من خلاله الولوج إلى إعدادات الراوتر, عادةً يكون هذا العنوان مسجلاً في أسفل الراوتر.

نقوم بالإتصال بالشبكة ومن ثم نقوم بالدخول إلى أي متصفح ويب لدينا, وإدخال عنوان الـ IP, بعد الدخول إلى صفحة الإعدادات يتطلب منك إدخال “إسم المستخدم” و “كلمة المرور” عادةً مايكون إسم المستخدم “admin” و كلمة المرور أيضاً “admin“.

بعد الدخول إلى إعدادات الراوتر نذهب إلى Interface Setup ثم Wireless ثم ابحث عن Use WPS وقم بتغيير الخيار من YES إلى NO وأضغط على زر SAVE لحفظ الإعدادات.