كيفية إعداد نغمات الرنين للشريحتين في هاتف ريدمي نوت 10s

يواجه بعض الأشخاص مشكلة في تعيّن نغمات الرنين لهاتف شاومي رديمي نوت 10s، وكذلك الإصدارات التي تسبقه وربما التي تليه بعد التحديث الأخير، وسوف نتحدث اليوم عن أسهل طريقة يمكننا من خلالها تعيّن نغمات الرنين لكل من الشريحتين.

كيفية إعداد نغمات الرنين لكل من شريحتين هاتف رديمي 10s

نحتاج لإتباع بعض الخطوات الهامة كي نتمكن من تعيّن نغمات الرنين لكل من الشريحتين لهاتف Xiaomi Redmi Note 10s وهي:

الدخول إلى إعدادات الهاتف نضغط خيار الصوت والاهتزاز. بعد ذلك نختار نغمات الرنين وتضغط عليها. سوف ينقلنا لقائمة اختيار نغمة الرنين ولكن دون خيار تخصيص الشريحة. الانتقال لأسفل الصفحة سوف تجد أربعة أيقونات صغيرة أو ثلاثة على حسب إصدار الهاتف نختار أول أيقونة من الشمال وهي على شكل رجل. عند الدخول لتلك الأيقونة سوف نجد بأعلى الشمال نغمات الرنين. نقوم بالضغط على نغمات الرنين تفتح لنا صفحة جديدة بها كل النغمات. نختار النغمة المطلوبة نضغط على كلمة تعيّن. تظهر بالأسفل رسالة تخبرنا أن نختار أي شريحة لتلك النغمة. نختار الشريحة المطلوبة وهكذا نكون قد قمنا بتعيين نغمة أول شريحة. نكرر العملية ونختار نغمة الشريحة الثانية. نختار الشريحة من النافذة المنيثقة.

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وإليكم رابط الفيديو الخاص بتعيين نغمة رنين لشريحتي هاتف ريدمي نوت 10s

هكذا نكون قد استطعنا تعيين نغمات شريحتي هاتف ريدمي نوت 10sوما قبله من إصدارات وربما بعد الإصدارات التي تليه أيضاً، وذلك بعد التحديث الأخير، وذلك بشكل بسيط ودون أدنى مشكلة.