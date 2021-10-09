قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية
موعد عرض وإعادة جميع المسلسلات التركية التى تعرضها قناة كوين ألوان Queen alwan وهي قناة مفتوحة مجانية متخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة للعربية .
المسلسل التركي : الخائن
|الخائن
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراً
|الإعادة
|9.45 صباحاً
|10.45 صباحاً
|11.45 مساءاً
|12.45 صباحاً
|1.45 صباحاً
المسلسل التركي : العهد
|العهد
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|10.30 صباحاً
|11.30 صباحاً
|12.30 ظهراً
|1.30 ظهراً
|2.30 ظهراً
|الإعادة
|11.15 مساءاً
|12.15 صباحاً
|1.15 صباحاً
|2.15 صباحاً
|3.15 صباحاً
المسلسل التركي : ابنة السفير
|إبنة السفير
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|12.50 ظهراً
|1.50 ظهراً
|2.50 ظهراً
|3.50 عصراً
|4.50 مساءاً
|الإعادة
|1.20 صباحاً
|2.20 صباحاً
|3.20 صباحاً
|4.20 صباحاً
|5.20 صباحاً
المسلسل التركي : أسقف زجاجية
|اسقف زجاجية
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|3 مساءاً
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|الإعادة
|3.15 صباحاً
|4.15 صباحاً
|5.15 صباحاً
|6.15 صباحاً
|7.15 صباحاً
المسلسل التركي : إخوتي
|إخوتي
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|4.43 مساءاً
|5.43 مساءاً
|6.43 مساءاً
|7.43 مساءاً
|8.43 مساءاً
|الإعادة
|4.40 صباحاً
|5.40 صباحاً
|6.40 صباحاً
|7.40 صباحاً
|8.40 صباحاً
المسلسل التركي : إصطدام
|إصطدام
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|6.28 مساءاً
|7.28 مساءاً
|8.28 مساءاً
|9.28 مساءاً
|10.28 مساءاً
|الإعادة
|5.25 صباحاً
|6.25 صباحاً
|7.25 صباحاً
|8.25 صباحاً
|9.25 صباحاً
المسلسل التركي : حب للإيجار
|حب للإيجار
|جرينتش
|المغرب العربي
|مصر
|السعودية
|الإمارات
|العرض
|8.10 مساءاً
|9.10 مساءاً
|10.10 مساءاً
|11.10 مساءاً
|12.10 صباحاً
|الإعادة
|6.48 صباحاً
|7.48 صباحاً
|8.48 صباحاً
|9.48 صباحاً
|10.48 صباحاً
تردد قناة كوين ألوان Queen alwan
القمر : النايل سات 7 غرب .
التردد : 11595
والتردد 11602 .
الاستقطاب : عمودي V .
معدل الترميز : 27500 .
** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .