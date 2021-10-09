قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية

بواسطة محمد عبد الرازق

موعد عرض وإعادة جميع المسلسلات التركية التى تعرضها قناة كوين ألوان Queen alwan وهي قناة مفتوحة مجانية متخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة للعربية .

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 9 9/10/2021 - 11:34 ص
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المسلسل التركي ” أبنة السفير ” موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان

المسلسل التركي : الخائن

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 1 9/10/2021 - 11:34 ص

الخائن جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً
الإعادة 9.45 صباحاً 10.45 صباحاً 11.45 مساءاً 12.45 صباحاً 1.45 صباحاً

المسلسل التركي : العهد

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 2 9/10/2021 - 11:34 ص

العهد جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 10.30 صباحاً 11.30 صباحاً 12.30 ظهراً 1.30 ظهراً 2.30 ظهراً
الإعادة 11.15 مساءاً 12.15 صباحاً 1.15 صباحاً 2.15 صباحاً 3.15 صباحاً

المسلسل التركي : ابنة السفير

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 3 9/10/2021 - 11:34 ص

إبنة السفير جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 12.50 ظهراً 1.50 ظهراً 2.50 ظهراً 3.50 عصراً 4.50 مساءاً
الإعادة 1.20 صباحاً 2.20 صباحاً 3.20 صباحاً 4.20 صباحاً 5.20 صباحاً

المسلسل التركي : أسقف زجاجية

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 4 9/10/2021 - 11:34 ص

اسقف زجاجية جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً
الإعادة 3.15 صباحاً 4.15 صباحاً 5.15 صباحاً 6.15 صباحاً 7.15 صباحاً

المسلسل التركي : إخوتي

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 5 9/10/2021 - 11:34 ص

إخوتي جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 4.43 مساءاً 5.43 مساءاً 6.43 مساءاً 7.43 مساءاً 8.43 مساءاً
الإعادة 4.40 صباحاً 5.40 صباحاً 6.40 صباحاً 7.40 صباحاً 8.40 صباحاً

المسلسل التركي : إصطدام

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 6 9/10/2021 - 11:34 ص

إصطدام جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 6.28 مساءاً 7.28 مساءاً 8.28 مساءاً 9.28 مساءاً 10.28 مساءاً
الإعادة 5.25 صباحاً 6.25 صباحاً 7.25 صباحاً 8.25 صباحاً 9.25 صباحاً

المسلسل التركي : حب للإيجار

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 7 9/10/2021 - 11:34 ص

حب للإيجار جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات
العرض 8.10 مساءاً 9.10 مساءاً 10.10 مساءاً 11.10 مساءاً 12.10 صباحاً
الإعادة 6.48 صباحاً 7.48 صباحاً 8.48 صباحاً 9.48 صباحاً 10.48 صباحاً

تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .
التردد : 11595
والتردد 11602 .
الاستقطاب : عمودي V .
معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .

قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية 8 9/10/2021 - 11:34 ص



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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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