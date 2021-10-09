قناة كوين ألوان : مواعيد المسلسلات التركية

موعد عرض وإعادة جميع المسلسلات التركية التى تعرضها قناة كوين ألوان Queen alwan وهي قناة مفتوحة مجانية متخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة للعربية .

المسلسل التركي : الخائن

الخائن جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً الإعادة 9.45 صباحاً 10.45 صباحاً 11.45 مساءاً 12.45 صباحاً 1.45 صباحاً

المسلسل التركي : العهد

العهد جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 10.30 صباحاً 11.30 صباحاً 12.30 ظهراً 1.30 ظهراً 2.30 ظهراً الإعادة 11.15 مساءاً 12.15 صباحاً 1.15 صباحاً 2.15 صباحاً 3.15 صباحاً

المسلسل التركي : ابنة السفير

إبنة السفير جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 12.50 ظهراً 1.50 ظهراً 2.50 ظهراً 3.50 عصراً 4.50 مساءاً الإعادة 1.20 صباحاً 2.20 صباحاً 3.20 صباحاً 4.20 صباحاً 5.20 صباحاً

المسلسل التركي : أسقف زجاجية

اسقف زجاجية جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً الإعادة 3.15 صباحاً 4.15 صباحاً 5.15 صباحاً 6.15 صباحاً 7.15 صباحاً

المسلسل التركي : إخوتي

إخوتي جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 4.43 مساءاً 5.43 مساءاً 6.43 مساءاً 7.43 مساءاً 8.43 مساءاً الإعادة 4.40 صباحاً 5.40 صباحاً 6.40 صباحاً 7.40 صباحاً 8.40 صباحاً

المسلسل التركي : إصطدام

إصطدام جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 6.28 مساءاً 7.28 مساءاً 8.28 مساءاً 9.28 مساءاً 10.28 مساءاً الإعادة 5.25 صباحاً 6.25 صباحاً 7.25 صباحاً 8.25 صباحاً 9.25 صباحاً

المسلسل التركي : حب للإيجار

حب للإيجار جرينتش المغرب العربي مصر السعودية الإمارات العرض 8.10 مساءاً 9.10 مساءاً 10.10 مساءاً 11.10 مساءاً 12.10 صباحاً الإعادة 6.48 صباحاً 7.48 صباحاً 8.48 صباحاً 9.48 صباحاً 10.48 صباحاً

تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11595

والتردد 11602 .

الاستقطاب : عمودي V .

معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .