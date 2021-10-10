تفاصيل مواصفات Galaxy S21 FE وسعر الهاتف في جميع الدول ضربة معلم

نجحت شركة سامسونج في إنتاج هاتف Galaxy S21 FE الذي بدأ يغزو الأسواق العربية والعالمية خلال الساعات القليلة الماضية بعدة ألوان (أبيض، أزرق، أخضر، بنفسجي، رمادي) كما يضم الجوال معالج من Snapdragon 888 5g، وثلاث كاميرات خلفية وذاكرة تخزين كبيرة تمكنك من إضافة العديد من الملفات والصور والفيديوهات، فضلاً عن نظام تشغيل أندرويد 11 احدث أنظمة التشغيل المتاحة حالياً في الجوالات الذكية، لذا نذكركم في هذا المقال تفاصيل مواصفات Galaxy S21 FE وسعر الهاتف في جميع الدول.

تفاصيل مواصفات Galaxy S21 FE

النظام أندرويد 11 البطارية 4500 مللي أمبير. الشاشة 6.5 بوصة بدقة FHD. المعالج Snapdragon 888 5g الذاكرة الداخلية الإصدار الأول 128 GB.

الإصدار الثاني 256 GB.

أطلقت شركة سامسونج العديد من الهواتف ذات المواصفات العالية والمظهر الجذاب وبأسعار تنافسية، فضلاً عن دعمهم إلي مقاومتها إلي الماء والغبار، فمن أهم تلك المواصفات التي نجدها في جوال Samsung Galaxy S21 FE كالتالي:

تم تصنيع الجوال من زجاج غوريلا، وإطار من الألومنيوم.

شاشة من super Amoled بدقة 2400*1080 بكسل، مع مساحة 6.41 بوصة.

يزن الهاتف 190 جرام.

أبعاد الجوال 159.8*74.5*8.4 ملم

دعم خاصية NFC والراديو FM.

مقاومة الماء لعمق 1.5 متر بالإضافة إلى مقاومته للغبار.

الذاكرة الداخلية تضم أكثر من إصدار الأول 128 جيجا بايت والثاني 256 جيجا بايت.

الكاميرا الأساسية تضم فتحة عدسة f1.8 ودقة 12 ميجا بكسل والثانية تضم فتحة عدسة 2.4 f ودقة 8 ميجا بكسل والثالثة تضم فتحة عدسة 2.2 F ودقة 12 ميجا بكسل.

يضم الجوال ميكرفون ثانوي من أجل عزل الضوضاء.

يدعم الهاتف الواي فاي بإصدار 6 والبلوتوث بإصدار 5، فضلاً عن دعم GPS ومستشعر البصمة.

سعة البطارية 4500 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات.

يدعم الشحن العكسي اللاسلكي بقوة 4.5 وات.

سعر سامسونج جلاكسي اس 21 fe

كشفت شركة سامسونج عن أسعار هاتفها الجديد في الدول العربية والسعر العالمي بالدولار الأمريكي كالتالي:

سعر الهاتف في السعودية 2600 ريال سعودي للنسخة الأولي من سامسونج جالكسي s21 fe، و3000 ريال سعودي للنسخة الثانية.

و3000 ريال سعودي للنسخة الثانية. سعر الهاتف المحمول للنسخة الأولي 128 دولار، وسعر النسخة الثانية من الهاتف 256 دولار.

سعر جلاكسي s21 fe للنسخة الأولي 10000 جنية مصري والنسخة الثانية 12 ألف جنية مصري.

للنسخة الأولي 10000 جنية مصري والنسخة الثانية 12 ألف جنية مصري. سعر Galaxy S21 FE في الإمارات بقيمة 2500 درهم إماراتي للنسخة الأولي و2900 درهم إماراتي للنسخة الثانية.

في الإمارات بقيمة 2500 درهم إماراتي للنسخة الأولي و2900 درهم إماراتي للنسخة الثانية. سعر هاتف جلاكسي اس 21 في الدول العربية.

النسخة الأولي Galaxy S21 FE ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين 128 جيجا بايت. النسخة الثانية Galaxy s21 FE ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين الداخلي 256 جيجا بايت.

فيما جاءت احدث هواتف سامسونج جالاكسي التي تم نضخها في الأسواق الفترة الماضية كالتالي:

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح تفاصيل مواصفات Galaxy S21 FE وسعر الهاتف في جميع الدول.