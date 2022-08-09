تردد قناة كربلاء الجديد 2022 على قمر نايل سات بجودة hd و sd

تعد قناة كربلاء واحدة من أبرز القنوات العراقية الدينية الهادفة، التي استطاعت أن تستحوذ على عدد كبير من المشاهدات مقارنة بالقنوات العراقية الدينية الأخرى، حيث أن مشاهدات القناة تجاوزت حدود المحلية وأصبحت من القنوات الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط والوطن العربي، وذلك من خلال المحتوى الإعلامي المتميز والذي يضم مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية التي تقدمها باقة من مشايخ الدين وعلماء الفقه الإسلامي الشيعي.

قناة كربلاء 2022

اهتمت قناة كربلاء بعرض الكثير من البرامج الدينية التي تناقش الأمور الدينية والقضايا، التي تهم الاسرة المسلمة كما حرصت على تقديم العديد من البرامج الممتازة التي تضم نخبة من رجال الدين والعلماء وأهل الفن والسياسة، ومن هذه البرامج ما يلي:

برنامج أدبني ربي.

برنامج أحسن الحديث.

برنامج أفلا يتدبرون القرآن.

برنامج الدين والحياة.

برنامج فن الأحكام.

برنامج حق اليقين.

برنامج ضيوف الحسين.

برنامج منكم واليكم.

تردد قناة كربلاء الجديد SD

تهتم قناة كربلاء بتقديم ترددها على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD، والذي يتميز بتغطية كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستمتاع بمشاهدة البرامج الدينية والاجتماعية الإسلامية بأعلى جودة من حيث الصورة والصوت، ويمكن مشاهدة البث التليفزيوني لقناة كربلاء المستمر على مدار الساعة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12607 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة كربلاء على قمر نايل سات بجودة hd

يمكنكم أيضًا من خلال التردد التالي المرفق بالجدول تنزيل قناة كربلاء على قمر نايل سات، والذي يعمل بجودة عالية الدقة hd دون تشويش أو تقطيع في البث.