تردد قناة دبي الرياضية الجديد لمتابعة الدوري الألماني وأحدث البطولات 2023

أعلنت قناة دبي الرياضية عن إذاعة الموسم الجديد من الدوري الألماني بعد التوقف، مما أدى إلى بحث العديد من محبي الرياضة عامة وكرة القدم خاصة عن تردد قناة دبي الرياضية، حيث أنها تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية الرياضية في الوطن العربي والعالم وهي إحدى القنوات التابعة لمؤسسة دبي الإعلامية، وتتميز قناة دبي الرياضية أنها تحصل على حق بث المباريات المهمة التي تشتري حقوق بثها حصريًا بما فيها ماتشات الدوري الألماني التي كانت تبثها مباشرةً باستمرار خلال السنوات الماضية والدوري الإماراتي لكرة القدم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة دبي الرياضية الجديد.

قناة دبي الرياضية

تتخصص قناة دبي الرياضية في عرض المحتوى الرياضي الشامل وليس فقط كرة القدم حيث إنها تقوم بتوفير العديد من البرامج الرياضية للمشاهد بالإضافة إلى الكثير من البرامج الرياضية التي تخص الأحداث الرياضية في دبي، أعلنت قناة دبي عن تعاقدها رسميًا على حقوق بث المباريات حصريًا لدوري الألماني مع استديوهات تحليلية لكبار المحللين الرياضيين العرب والعالميين ولقاءات من داخل وخارج الملعب، ومن الجدير بالذكر أن دبي الرياضية تأسست عام 1998 وتبث برامجها عبر القمر الصناعي النايل سات على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة دبي على النايل سات

⭐ القمر الصناعي نايل سات 7.0º W ⭐ التردد 12418 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD

تردد قناة دبي الرياضية على العربسات

⭐ القمر الصناعي عربسات ⭐ التردد 12130 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب رأسي ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD

تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports HD 1 & 2

⭐ القمر الصناعي النايل سات ⭐ التردد 12322 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب رأسي ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD

تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports1

⭐ القمر الصناعي النايل سات ⭐ التردد 11785 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب رأسي ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD

ترددات قنوات دبي الرياضية Dubai Sports 2

⭐ القمر الصناعي النايل سات ⭐ التردد 12418 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD

تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports 3

⭐ القمر الصناعي النايل سات ⭐ التردد 12418 ⭐ معدل الترميز 30000 ⭐ الاستقطاب عمودي ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD

مميزات قناة دبي الرياضية

تتميز دبي الرياضية بعدد من المميزات وهي: