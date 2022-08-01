تردد قناة زي افلام 2022 على النايل سات وعرب سات Zee aflam 2022
يعتبر تردد قناة زي افلام من أكثر الترددات طلبا في الآونة الأخيرة، حيث تحظى قناة زي أفلام بتقييمات عالية جدا من قبل الجمهور، وذلك لما تتمتع به من مزايا كثيرة لأنها تقدم مجموعة متنوعة من المحتويات التي تلبي جميع الأذواق مما جعلها من بين أفضل القنوات الناجحة على الإطلاق، وتعرض قناة زي أفلام محتوى خالي تماما من الكلمات أو المشاهد خارج العادات والتقاليد العربية، وتعتبر قناة مناسبة للعائلات ولا تحتوي على أي شيء يهدد الأخلاق العربية.
تردد قناة زي افلام 2022
ما يميز قناة زي أفلام عن غيرها من القنوات، انها تبث أفلام ومسلسلات مدبلجة للغة العربية، حيث تقدم القناة مجموعة من الأفلام المتميزة لأبطال ونجوم بوليوود، كلها مترجمة أو مدبلجة، مما جعلها تحصد مشاهدات عالية جدا في مصر وفي جميع الدول، كما تعرض القناة محتواها بجودة عالية جدا وبدون تقطيع، وفضلا عن كل هذا فالقناة تبث محتواها لمدة 24 ساعة في اليوم، ويمكنك عزيزي المتابع ضبط تردد قناة زي افلام 2022 على جهاز إستقبالك عبر الجدول التالي:
|القمر
|التردد
|النايل سات
|التردد: 11939
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
|عرب سات
|التردد: 12111
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
طريقة استقبال تردد قناة زي افلام الجديد
يمكن استقبال التردد الجديد لقناة زي أفلام بكل سهولة عبر بضع خطوات لخصناهم لكم كالتالي:
- نضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد.
- بعد ذلك، نحدد كلمة “التثبيت”.
- ستظهر قائمة بها عدة خيارات نختار منها “التثبيت اليدوي”.
- ثم نختار القمر الصناعي.
- نقوم بإدخال التردد من الجدول أعلاه.
- نضغط على كلمة “بحث”.