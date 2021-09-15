طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم والفرن والتعرف على سر التتبيلة

الفراخ المشوية هي ألذ نوع من الأنواع التي يمكن إعدادها باستخدام الدواجن، كما أنها سهلة التحضير وتتميز بطعمها الرائع اللذيذ، بسبب التتبيلة التي يتم وضعها بها مدة طويلة، ويمكن إعداد الفراخ المشوية على الفحم إذا كان متوفر لديك أو في الفرن، تلك الطريقة يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الشهي، وإكسابها الطعم المميز بس خلطة التتبيلة المخصصة للفراخ، وسوف نقدم كلا الطريقتان لتفعيل المناسب لك.

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

المكونات

دجاجة متوسطة الحجم.

ربع كوب ماء.

ملعقة بهارات شوي.

أربع ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان عصير الليمون.

رشه ملح.

أربع حبات طماطم مقطعة.

نصف ملعقه كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقه جوزة الطيب.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

طريقة التحضير

في بوله كبيرة يتم وضع مكونات التتبيلة مثل البصل المفروم وقطع الطماطم والملح والفلفل الأسود والماء وعصير الليمون والخل والزيت والبهارات.

يتم خلط جميع المكونات معاً في الخلاط حتي تحصلي على خليط ناعم.

يتم تتبيل الدجاجة من الخليط في كل الأجزاء من تحت الجلد والداخل والخارج ويفضل تركها طول الليل، أو 5 ساعات على الأقل.

يتم وضع الدجاجة في صينية مدهونة بالسمن ووضعها في الفرن على درجة حرارة 190 حتي يتم عملية النضج وتحصل على اللون الذهبي من الجهات كلها.

تقدم الدجاجة المشوية مع البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

مكونات وخطوات إعداد الفراخ المشوية على الفحم تشبه تماماً الطريقة السابقة، ولكن يتم تقطيع الدجاجة ووضعها في الأسياخ على الفحم.

سر تتبيلة الدجاج

السر في اختلاف طعم الدجاج المشوي الذي تعديه في البيت عن الدجاج الذي تحضيره من المطاعم، هي المدة التي تتركي الدجاجة بها داخل التتبيلة فكلما زادت المدة زاد الطعم الرائع، حيث تتشرب من مكونات التتبيلة وتصبح ألذ وأشهي.