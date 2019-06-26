سعر الذهب اليوم الأربعاء 26/6/2019 فى محلات الصاغة متجدد باستمرار

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم فى محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث لا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة للذهب فى حياتنا اليومية، فهو سلعة اقتصادية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، ومن هنا كانت الأهمية في عمل مقال عن الذهب وأسعاره يتم تجديده يوميا، ليكون القارئ على اطلاع دائم بكل ما يجرى فى السوق المحلى، ومن الجدير بالذكر أن الذهب له استخدامات كثيرة ومتعددة، حيث نستخدمه فى الزينة وفى الأفراح، ولذلك كان من المهم كتابة هذا المقال ضمن سلسلة مقالات اقتصادية قمنا بكتابتها من خلال موقعنا نجوم مصرية، وسنبذل قصارى جهدنا لنوافيكم بالأخبار بدقة وسرعة من مصادرها الرسمية والموثوقة.

سعر الذهب اليوم

يبحث الكثير من الناس بصورة مستمرة عن أسعار الذهب حيث يستخدمونه للزينة والأفراح، ومن هنا تأتى اهمية الذهب بالنسبة لهم، ونوضح لكم فى الجدول التالى سعر الذهب اليوم فى محلات الصاغة والسوق المحلية

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 756 41.6$ سعر جرام الذهب عيار 22 700 ____ سعر جرام الذهب عيار 21 661 35.24$ سعر جرام الذهب عيار 18 567 30$ سعر جرام الذهب عيار 14 444 _____ سعر الجنيه الذهب 5373 186.5$ سعر أوقية الذهب _____ 1,429 $ سعر كيلو الذهب 756.000 ____

لقد تم تراجع أسعار الذهب فى محلات الصاغة في مصر منذ بداية صباح اليوم الخميس، وجاء ذلك متوافقا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى 23103 جنيهًا، ومن الجدير بالذكر أن سعر الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 650 جنيهًا ليتراجع نسبيا عن سعره السابق، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 557 جنيهًا للجرام، وقد صرح شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن سعر أوقية الذهب تتراجع لليوم الثانى ولذلك السبب تراجع سعر الذهب فى مصر، ومن الحدير بالذكر أن سعر الذهب فى مصر يتأثر بالعرض والطلب وسعر الدولار.

الدولار والنفط والذهب

العلاقة بين الدولار مقابل الذهب والنفط هو علاقة عكسية بحيث كلما ارتفعت قيمة برميل النفط كلما انخفضت القوة الشرائية للوحدة النقدية والعكس صحيح مثال اذا كان برميل النفط ب 30 دولار للبرميل واصبح 60 دولار فإنه يعني انخفاض القوة الشرائية واما اذا كان سعر البرميل 60 دولار واصبح 30 دولار فهذا يعني ارتفاع القوة الشرائية للوحدة النقدية أما العلاقة في ظل الحروب وزيادة الطلب على النفط والذهب فانه يؤدي الى انخفاض في الموازنة العامة وبالتالي انخفاض الاقتصاد الوطني وأما رفع سعر الفائدة فانه يؤثر على حجم الاستثمار و سرعة تداول النقود مما يقلص النفعة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في الاقتصاد الوطني.

الذهب يرتفع والدولار يتراجع قبل بيانات التضخم الأمريكي

لقد وصل سعر الذهب الى أقصى مستوى هذا الأسبوع، فى ظل تراجع الدولار ومع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكي لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث كان سعر الذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1327.81 دولار للأوقية وقد تراجع الدولار فى أحدث قراءة له، وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 16.61 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 971.5 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 981.45 دولار للأوقية.

حركة ركود فى البيع والشراء

هناك حالة من الركود فى البيع والشراء للذهب، بسبب الغلاء الكبير الذى حدث خلال السنتين الماضيين،

مما أدى الى عزوف الشباب عن الزواج، فالذهب من أهم مكونات الزواج فى العصر الحالى، ومن ضمن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى غلاء سعر الذهب هو ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة بعد خطوة التعويم وتحرير سعر الصرف التي اتخذتها الحكومة فى نوفمبر من عام 2016، ومن المتوقع استمرار حالة الركود الفترة القادمة.

“المركزى” يرفع الاحتياطى بشراء ذهب بـ٥٠ مليون جنيه من “السكرى”

لقد بدأت شركة منجم السكرى للذهب بمدينة مرسى علم بوضع خطة وبداية تنفيذها لزيادة احتياطي البنك المركزي من الذهب ، حيث ستقوم بشراء كميات من الذهب الناتج من المنجم والذي تم عرضه ببورصة لندن للذهب بما يعادل ٥٠ مليون جنيه شهريا، وصرح الراجحى، المدير التنفيذى للشركة، أنهم الآن فى مرحلة التنفيذ وقد سلموا كميات من الذهب المتفق عليها شهريًا، ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزى سوف يقوم بسداد قيمة الذهب لشركة منجم السكرى بالجنيه.

الذهب يستقر بعد أكبر خسارة

لقد استقر سعر الذهب اليوم نسبيا حيث هبط الذهب 1.2 بالمئة يوم الجمعة الماضية بسبب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الامريكية، مما سوف يؤدى الى الارتفاع في التضخم كما ارتفع الدولارنسبيا، واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1334.10 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1336.50 دولار للأوقية، ومن الجدير بالذكر أن استقرار البلاتين عند 986.40 دولار للأوقية فى حين انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.20 دولار للأوقية.

استخدامات الذهب

استخدم المصريون القدماء الذهب منذ أقدم العصور، وتنزعت استخداماته حيث تم استخدامه فى:

الزينة : تم استخدام الذهب فى الزينة عن طريق خلطه مع النحاس والفضة والخارصين.

: تم استخدام الذهب فى الزينة عن طريق خلطه مع النحاس والفضة والخارصين. الطب : يتم استخدام الذهب خاصة فى طب الأسنان، حيث أنه لين ومقاوم للتآكل، كما يستخدم محلول الذهب فى علاج الروماتيزم.

: يتم استخدام الذهب خاصة فى طب الأسنان، حيث أنه لين ومقاوم للتآكل، كما يستخدم محلول الذهب فى علاج الروماتيزم. الاستثمار: يلجأ الناس الى تخزين سبائك الذهب نظرا للاضطرابات الاقتصادية، فهو أضمن وسيلة للاستثمار.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، و نرجو ترك تعليق عند وجود أي استفسار وسوف نقوم بالرد عليكم فى أقرب وقت.

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