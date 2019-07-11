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سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية السبت 13-7-2019
سعر صرف الريال اليمني اليوم

نتابع معكم سعر الريال اليمني اليوم وذلك مقابل مجموعة من أشهر العملات الدولية مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وأيضا مجموعة من أسعار صرف أشهر العملات العربية مثل سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث أنه بسبب الظروف السياسية الدائرة في دولة اليمن حاليا اضطر العديد من أبناء الشعب اليمني إلى الهجرة والسفر لدول خارجية ومن أبرزها الجارة المملكة العربية السعودية، وذلك بصورة محدثة ومستمرة يوميا وفق آخر الأسعار المتاحة والمعلن عنها لأسعار الصرف العملات في البنك المركزي اليمني وأيضا في أسواق الصرافة والسوق السوداء.

 

سعر الدولار في اليمن في البنك المركزي والسوق السوداء

يبحث العديد من اليمنيين عن سؤال هام وهو كم يبلغ سعر الدولار اليوم في اليمن، وذلك نظرا لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية وثقل أقتصادي عالمي، فسعر الدولار بلغ في البنك المركزي اليوم 450 ريال للشراء وبسعر 451 ريال يمني للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء فكان اليوم بسعر 563 للشراء وبسعر 568 للبيع، ليصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء لضعف سعر السوق الرسمية بنسبة تقريبية.

سعر الريال اليمني اليوم
أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الريال اليمني اليوم

 

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

بلغ سعر العملة السعودية اليوم في البنك المركزي اليمني 119 ريال يمني للبيع وسعر 120 للشراء، أما في السوق السوداء والصرافات فقد بلغ سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم 150 للبيع وسعر 152 للشراء.

 

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أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء

مثل العديد من دول العالم توجد تجارة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية، حيث يعمل تجار العملة على استغلال بعض من الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة لبيع العملات الدولية بأكثر من السعر الرسمي، وكانت أسعار السوق السوداء اليوم على النحو التالي

العملةسعر البيعسعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`563568
سعر الريال السعودي150152
سعر الدرهم الإماراتي153155
أسعار اليورو الأوروبي627630
أسعار الجنيه الاسترليني714720
أسعار الدولار الكندي413417
سعر جنيه مصري2930
سعر الريال القطري137141
سعر الدينار الكويتي16511702
أسعار الريال العماني14551480
أسعار الدينار الأردني759764
أسعار الدينار البحريني14291458
سعر الرنجت الماليزي129131
سعر رمبي صيني7879.5
سعر دينار جزائري45
سعر دينار ليبي389393
أسعار الليرة التركي9192
سعر روبية هندي67
أسعار بير أثيوبي1819
سعر فرنك سويسري533537
أسعار دولار أسترالي742748

 

أسعار صرف العملات في البنك المركزي اليمني اليوم

أعلن البنك المركزي في الجمهورية اليمنية عن سعر صرف الريال اليوم مقابل أشهر العملات الأجنبية، وشهدت أسعار صرف الريال بعض من الاستقرار النسبي، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي

وصف العملةشراءبيع
دولار امريكي250250.5
جنيه استرليني313.99314.62
اليورو279.84280.04
ريال سعودي66.6766.80
دينار كويتي822823.65
درهم اماراتي68.0668.20
جنيه مصري14.9114.94
دينار بحريني663.11664.44
ريال قطري68.6768.8
دينار اردنيي352.61353.31
ين ياباني2.3074442.312059
فرنك سويسري249.95250.45
كرون سويدى26.2126.26
ريال عماني649.33650.62
رمبي صيني36.2236.29

 

أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن اليوم

استقرت أسعار جميع العملات الأجنبية والعربية في السوق اليمني الرسمي وأيضا في السوق الموازية والصرافات، حيث لم يشهد سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي وغيرها من العملات أي تغير سواء كان ارتفاع أو انخفاض.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.