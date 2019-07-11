سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية السبت 13-7-2019

نتابع معكم سعر الريال اليمني اليوم وذلك مقابل مجموعة من أشهر العملات الدولية مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وأيضا مجموعة من أسعار صرف أشهر العملات العربية مثل سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث أنه بسبب الظروف السياسية الدائرة في دولة اليمن حاليا اضطر العديد من أبناء الشعب اليمني إلى الهجرة والسفر لدول خارجية ومن أبرزها الجارة المملكة العربية السعودية، وذلك بصورة محدثة ومستمرة يوميا وفق آخر الأسعار المتاحة والمعلن عنها لأسعار الصرف العملات في البنك المركزي اليمني وأيضا في أسواق الصرافة والسوق السوداء.

سعر الدولار في اليمن في البنك المركزي والسوق السوداء

يبحث العديد من اليمنيين عن سؤال هام وهو كم يبلغ سعر الدولار اليوم في اليمن، وذلك نظرا لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية وثقل أقتصادي عالمي، فسعر الدولار بلغ في البنك المركزي اليوم 450 ريال للشراء وبسعر 451 ريال يمني للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء فكان اليوم بسعر 563 للشراء وبسعر 568 للبيع، ليصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء لضعف سعر السوق الرسمية بنسبة تقريبية.

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

بلغ سعر العملة السعودية اليوم في البنك المركزي اليمني 119 ريال يمني للبيع وسعر 120 للشراء، أما في السوق السوداء والصرافات فقد بلغ سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم 150 للبيع وسعر 152 للشراء.

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أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء

مثل العديد من دول العالم توجد تجارة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية، حيث يعمل تجار العملة على استغلال بعض من الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة لبيع العملات الدولية بأكثر من السعر الرسمي، وكانت أسعار السوق السوداء اليوم على النحو التالي

العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 563 568 سعر الريال السعودي 150 152 سعر الدرهم الإماراتي 153 155 أسعار اليورو الأوروبي 627 630 أسعار الجنيه الاسترليني 714 720 أسعار الدولار الكندي 413 417 سعر جنيه مصري 29 30 سعر الريال القطري 137 141 سعر الدينار الكويتي 1651 1702 أسعار الريال العماني 1455 1480 أسعار الدينار الأردني 759 764 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 سعر الرنجت الماليزي 129 131 سعر رمبي صيني 78 79.5 سعر دينار جزائري 4 5 سعر دينار ليبي 389 393 أسعار الليرة التركي 91 92 سعر روبية هندي 6 7 أسعار بير أثيوبي 18 19 سعر فرنك سويسري 533 537 أسعار دولار أسترالي 742 748

أسعار صرف العملات في البنك المركزي اليمني اليوم

أعلن البنك المركزي في الجمهورية اليمنية عن سعر صرف الريال اليوم مقابل أشهر العملات الأجنبية، وشهدت أسعار صرف الريال بعض من الاستقرار النسبي، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي

وصف العملة شراء بيع دولار امريكي 250 250.5 جنيه استرليني 313.99 314.62 اليورو 279.84 280.04 ريال سعودي 66.67 66.80 دينار كويتي 822 823.65 درهم اماراتي 68.06 68.20 جنيه مصري 14.91 14.94 دينار بحريني 663.11 664.44 ريال قطري 68.67 68.8 دينار اردنيي 352.61 353.31 ين ياباني 2.307444 2.312059 فرنك سويسري 249.95 250.45 كرون سويدى 26.21 26.26 ريال عماني 649.33 650.62 رمبي صيني 36.22 36.29

أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن اليوم

استقرت أسعار جميع العملات الأجنبية والعربية في السوق اليمني الرسمي وأيضا في السوق الموازية والصرافات، حيث لم يشهد سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي وغيرها من العملات أي تغير سواء كان ارتفاع أو انخفاض.