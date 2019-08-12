أسعار العملات الأكثر تداولًا اليوم الإثنين 12/8/2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء

ننشر أسعار العملات الأكثر تداولا وشيوعًا في سوق المال المصرية ، حسب متوسط الأسعار المتداولة في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر ، وكذلك في السوق الموازية، أو المعروفة بالسوق السوداء ، وتشمل سعر الدولار ، واليورو ، والدرهم الإماراتي والريال السعودي ، ويُذكر وقُبيل إجازة عيد الأضحى المبارك قد شهدت العملات حالة من الاستقرار النسبي ولا سيما سعر الدولار، وقد شهدت بعض العملات وعلى وجه الخصوص الريال السعودي حركة نشطة نسبيًا خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الطلب عليه لتزامن ذلك مع موسم الحج.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في البنوك

ننشر سعر العملات في البنوك اليوم محدثة لحظة بلحظة شاملة سعر الدولار واليورو الأوروبي، والريال السعودي والدرهم الإماراتي وذلك حسب الجداول المرفقة لكل من هذه العملات التالية:

سعر الدولار اليوم في البنوك

فيما يلي جدول بسعر الدولار في البنوك المصرية محدث بشكل لحظي حسب النشرة الرسمية للبنوك، ويسجل أعلى سعر للشراء 16.53 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في حين يسجل أقل سعر للبيع 16.58 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB:

سعر اليورو اليوم

الجدول التالي يوضّح أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية حسب آخر تحديث:

سعر الريال السعودي اليوم البنوك

يستقر سعر الريال اليوم عند الحد الذي وصل إليه في ختام التعاملات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، والجدول التالي يوضح الأسعار في البنوك حسب آخر تحديث:

سعر الدرهم الإماراتي

يوضح الجدول التالي أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم كما يلي:

أسعار العملات اليوم في شركات الصرافة

ننشر لكم سعر العملات الأكثر شيوعًا في السوق المحلية المصرية وشركات الصرافة شاملة سعر الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري والدينار الكويتي:

سعر الدولار

16.53 جنيه للشراء

16.58 جنيه للبيع

سعر اليورو

18.40 جنيه للشراء

18.50 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

20.10 جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

4.38 جنيه للشراء

4.40 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.48 جنيه للشراء

4.50 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

4.40 جنيه للشراء

4.50 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

54.25 جنيه للشراء

54.50 جنيه للبيع