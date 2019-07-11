أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة بدون المصنعية السبت 13-7-2019

الآن مع أجدد وأحدث أسعار الذهب اليوم لجميع عيارات المعدن النفيس في السوق المصري، حيث نتناول من خلال هذا الموضوع آخر سعر للمعدن الأصفر في محلات الصاغة، والتي تقوم بعرض وبيع المنتجات والمشغولات الذهبية، محدث بشكل يومي ومستمر وفق آخر أسعار معلنة، ويشهد حالياً سوق تجارة وتداول الذهب في مصر بعض الركود في عمليات البيع والشراء، ناتج عن أرتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات الأساسية.

يؤدي ذلك إلى ضعف قدرات الشراء للمواطن بالنسبة للسلع الغير أساسية ومنها الذهب، ورغم ذلك يظل الذهب واقتنائه مصدر أمان للأسرة المصرية، كما تظل الشبكة الذهبية أحد الشروط الأساسية المطلوبة من الشباب المقبل على الزواج حديثاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة

هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 742 إلى 744 عيار 22 680 إلى 682 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 عيار 14 433 إلى 434 عيار 12 371 إلى 372 الاونصة 23,067 إلى 23,138 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 الكيلو 741,714 إلى 744,000

متوسط سعر الذهب في أسواق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 756.90 جنيه $45.54 سعر الذهب عيار 22 693.83 جنيه $41.75 اسعار الذهب عيار 21 662.30 جنيه $39.85 اسعار الذهب عيار 18 567.68 جنيه $34.16 سعر الذهب عيار 14 441.53 جنيه $26.57 سعر الذهب عيار 12 378.45 جنيه $22.77 سعر الذهب عيار 9 283.84 جنيه $17.08 اسعار أوقية الذهب 23,540 جنيه $1,416 اسعار جنيه الذهب 5,298 جنيه $318.79 اسعار كيلو الذهب 756,901 جنيه $45,540

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

تتحكم عدة عوامل في أسعار الذهب في السوق المصري أبرزها سعر الدولار اليوم، حيث يمثل سعر الدولار في البنوك أحد العوامل المهمة لتحديد أسعار جميع السلع والمنتجات في السوق، كذلك عامل العرض والطلب في أسواق تجارة الذهب العالمية، حيث في أوقات الأزمات يعد الذهب مصدر أمن للاستثمار ويزداد الطلب علي المعدن الأصفر، يقابل زيادة الطلب زيادة في السعر بالتبعية.

استهداف رفع الاحتياطي المصري من الذهب

توجد العديد من المناجم في الصحراء الشرقية لمصر، لعل من أبرزها وأشهرها منجم السكري، الذي بدأ الإنتاج منذ ما يزيد على نحو سبعة سنوات، وترغب الحكومة المصرية في استغلال إنتاج خام الذهب في مصر لرفع الاحتياطي النقدي، حيث صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال حضوره لجلسات مجلس النواب أن هناك أتجاه من قبل الحكومة المصرية على أستغلال جزء من إنتاج منجم السكري وتوريده إلى البنك المركزي المصري لرفع الاحتياطي لدي البنك من المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر اليوم

يشهد حاليا سعر الذهب في مصر اليوم بعض الارتفاع النسبي في أسعار تجارة المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية، بينما شهد سوق الذهب بعض الارتفاع الطفيف في أسعار أسواق المال والأعمال، وسوف نستمر في متابعة آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر بشكل دوري إن شاء الله.