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أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة بدون المصنعية السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة بدون المصنعية السبت 13-7-2019
أسعار الذهب اليوم في مصر

الآن مع أجدد وأحدث أسعار الذهب اليوم لجميع عيارات المعدن النفيس في السوق المصري، حيث نتناول من خلال هذا الموضوع آخر سعر للمعدن الأصفر في محلات الصاغة، والتي تقوم بعرض وبيع المنتجات والمشغولات الذهبية، محدث بشكل يومي ومستمر وفق آخر أسعار معلنة، ويشهد حالياً سوق تجارة وتداول الذهب في مصر بعض الركود في عمليات البيع والشراء، ناتج عن أرتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات الأساسية.

يؤدي ذلك إلى ضعف قدرات الشراء للمواطن بالنسبة للسلع الغير أساسية ومنها الذهب، ورغم ذلك يظل الذهب واقتنائه مصدر أمان للأسرة المصرية، كما تظل الشبكة الذهبية أحد الشروط الأساسية المطلوبة من الشباب المقبل على الزواج حديثاً.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة

هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24742 إلى 744
عيار 22680 إلى 682
عيار 21649 إلى 651
عيار 18556 إلى 558
عيار 14433 إلى 434
عيار 12371 إلى 372
الاونصة23,067 إلى 23,138
الجنيه الذهب5,192 إلى 5,208
الكيلو741,714 إلى 744,000

 

متوسط سعر الذهب في أسواق المال

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24756.90 جنيه$45.54
سعر الذهب عيار 22693.83 جنيه$41.75
اسعار الذهب عيار 21662.30 جنيه$39.85
اسعار الذهب عيار 18567.68 جنيه$34.16
سعر الذهب عيار 14441.53 جنيه$26.57
سعر الذهب عيار 12378.45 جنيه$22.77
سعر الذهب عيار 9283.84 جنيه$17.08
اسعار أوقية الذهب23,540 جنيه$1,416
اسعار جنيه الذهب5,298 جنيه$318.79
اسعار كيلو الذهب756,901 جنيه$45,540

 

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

تتحكم عدة عوامل في أسعار الذهب في السوق المصري أبرزها سعر الدولار اليوم، حيث يمثل سعر الدولار في البنوك أحد العوامل المهمة لتحديد أسعار جميع السلع والمنتجات في السوق، كذلك عامل العرض والطلب في أسواق تجارة الذهب العالمية، حيث في أوقات الأزمات يعد الذهب مصدر أمن للاستثمار ويزداد الطلب علي المعدن الأصفر، يقابل زيادة الطلب زيادة في السعر بالتبعية.

سعر الذهب اليوم
حركة أسعار الذهب في السوق المصري

 

استهداف رفع الاحتياطي المصري من الذهب

توجد العديد من المناجم في الصحراء الشرقية لمصر، لعل من أبرزها وأشهرها منجم السكري، الذي بدأ الإنتاج منذ ما يزيد على نحو سبعة سنوات، وترغب الحكومة المصرية في استغلال إنتاج خام الذهب في مصر لرفع الاحتياطي النقدي، حيث صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال حضوره لجلسات مجلس النواب أن هناك أتجاه من قبل الحكومة المصرية على أستغلال جزء من إنتاج منجم السكري وتوريده إلى البنك المركزي المصري لرفع الاحتياطي لدي البنك من المعدن الأصفر.

 

سعر الذهب في مصر اليوم

يشهد حاليا سعر الذهب في مصر اليوم بعض الارتفاع النسبي في أسعار تجارة المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية، بينما شهد سوق الذهب بعض الارتفاع الطفيف في أسعار أسواق المال والأعمال، وسوف نستمر في متابعة آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر بشكل دوري إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.