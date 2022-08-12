مجموع 82% و85% و90% و92% علمي علوم ورياضة يدخل كلية ايه؟

قررت وزارة التعليم العالي فتح ابواب التنسيق للمرحلة الأولى لجميع طلاب الثانوية العامة 2022 علمي علوم ورياضة الراغبين في الالتحاق بالكليات التى تقبل 82 و 85 و 90 و 95٪ علمى علوم وعلمى رياضة وذلك بدءً من أمس الخميس 11 أغسطس 2022 ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام حتى يوم الأثنين المقبل الموافق 15 أغسطس 2022 وفق الحد الأدنى المعلن،حيث بلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى 365 درجة 89.02٪ من شعبة علمى علوم، و341 درجة فأكثر، أو 83.17٪ فى شعبة علمى رياضة،وبلغ الحد الأدنى 264.5 درجة، تقدر بنحو 64.51٪. لشعبة الأدبى.

الكليات التي تقبل من 85٪ إلى 90٪ علمي علوم ورياضة

حصل حوالي 20 ألف طالب فى الثانوية العامة 2022 فى شعبة علمى رياضة على مجموع 80٪، ويمكننا تحديد الكليات التي ستقبل 80٪ إلى 85٪، من 90٪ من خلال معرفة تنسيق المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات من خلال إذا نظرت إلى تنسيق الدرجات الرسمية يمكننا أن نرى أن النتيجة تتراوح بين 85٪ وأقل من 90٪. في العام الماضي كانت حوالي 6.86٪ لجميع الكليات ، ولكن هذا العام كانت 10.3٪ لشعبة علمى علوم فقط ، لذلك من المتوقع أن يزداد التنسيق بين الكليات بنحو 1٪. ويمكن لمن يحصل على 86٪ الالتحاق بكليات علوم الحاسب والمعلومات (85٪) وكلية العلوم الطبيعية (85٪) وكلية الطب البيطري (87.5٪) وكلية الصيدلة (89.5٪).

الكليات التي تقبل 85٪ علمي علوم ورياضة

• دمياط للزراعة الرياضية 348.5

• التربية الرياضية عين شمس 348.5

• عين شمس للتجارة 348.0

• أكاديمية أخبار اليوم ، القسم الهندسي ، 6 أكتوبر ، 348.0

• أعلى للهندسة والتكنولوجيا اللائحة الخامسة 348.0

• التعليم (التعليم الابتدائي) الفيوم 348.0

• التعليم (تعليم ابتدائي) بنها 348.0

• معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5

• بورسعيد للتربية الرياضية 347.0

• زراعة طنطا 347.0

• المعهد العالي للهندسة بالمدينة 15 مايو 346.5

• سلام أكبر للهندسة والتكنولوجيا في مدينة السلام 346.5

• الفيوم رياضة الرعي 346.0

• بنها للتجارة 346.0

• مدينة السادات لتعليم الطفولة المبكرة 346.0

• تربية نوعية بالمنيا 346.0

• المعهد العالي الهندسي لقناة السويس 345.5

• الإسكندرية للتربية الرياضية 345.5

• السويس للتجارة 345.5

• تجارة العريش 345.0

• الإسكندرية للسياحة والضيافة 332.0

• تعليم الطفولة المبكرة دمنهور 332.0

• كايرو ليبل 332.0

• المعهد الفنى للصحة الرياضية ببورسعيد 332.0

• المعهد العالي للتكنولوجيا 332.0

• معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5

• التكنولوجيا والتطوير في الزقازيق والعلوم المالية والإدارية 331.5

• معهد الإسماعيلية الفني الرياضي الصحي 331.0

• جنوب الوادي للعلوم الرياضة 331.0

• علوم بنها الرياضية 330.5

• موجة الانتماء التجاري القاهرة 330.5

• التعليم (تعليم ابتدائي) بنها 330.0

• علوم بنات عين شمس الرياضية 330.0

• دار العلوم القاهرة 330.0

• تعليم الطفولة المبكرة بني سويف 330.0

• فنون تشكيلية (عمارة) المنصورة 330.0

جميع كليات علمي رياضة 2022

• هندسة بترول و تعدين السويس 378.0

• هندسة القاهرة 356.0

• هندسة المنصورة 355.0

• هندسة دمياط 354.0

• ألسن كفر الشيخ 351.0

• تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349.0

• هندسة عين شمس 349.0

• اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348.0

• الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348.0

• تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347.0

• هندسة الإسكندرية 347.0

• ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346.0

• هندسة طنطا 344.0

• علوم سوهاج 344.0

• علوم دمنهور 343.0

• الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 343.0

• هندسة كفر الشيخ 342.0

• علوم كفر الشيخ 342.0

• سياسة واقتصاد السويس 341.0

• هندسة الزقازيق 341.0

• علوم جنوب الوادي 341.0

• علوم القاهرة 340.0

• هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340.0

• علوم الإسكندرية 340.0

• علوم الزقازيق 340.0

• معهد فني صحى طنطا 340.0

• هندسة المنوفية بشبين الكوم 340.0

• ألسن عين شمس 339.0

• تمريض المنصورة 339.0

• علوم المنصورة 339.0

• هندسة بور سعيد 338.0

• فنون تطبيقية بني سويف 317.0

• حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317.0

• آثار و لغات مطروح 316.0

• الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316.0

• حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316.0

• حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316.0

• تربية طنطا 316.0

• تجارة المنصورة 316.0

• حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315.0

• إعلام القاهرة 315.0

• حاسبات ومعلومات دمنهور 315.0

• معهد فني صحى اسيوط 315.0