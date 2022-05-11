موعد مباراة الهلال والإتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من الجمهور السعودي عن موعد مباراة الهلال والإتفاق على محركات البحث، فالمباراة المرتقبة ينتظرها الآلاف من جمهور كرة القدم السعودي بشغف وترقب خاصة جمهور نادي الهلال الذي يطمح إلى أن يفوز فريقه بالمباراة ويقتنص الثلاث نقاط من أجل المنافسة على المركز الأول في ترتيب الدوري وتقلص الفارق بينه وبين نادي الإتحاد صاحب المركز الأول، ويُمكنكم متابعة كل الأخبار الخاصة بالمباراة المنتظرة وموعد مباراة الهلال والإتفاق والقنوات الناقلة للمباراة خلال المقالة، فتابعونا.

موعد مباراة الهلال والإتفاق

ينتظر الملايين من جمهور كرة القدم داخل وخارج المملكة العربية السعودية إنطلاق مباراة الهلال ضج الإتفاق والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر مايو لعام 2022م، ويُمكنكم معرفة كافة التفاصيل عن المباراة من خلال الجدول التالي:

المباراة الإتفاق ضد الهلال الموعد الأربعاء 11 مايو في تمام الساعة 5:55م بتوقيت مصر، و 6:55م بتوقيت السعودية القنوات الناقلة شبكة قنوات SSC الرياضية الملعب ملعب محمد بن فهد

القنوات الناقلة للمباراة

يُمكنكم متابعة المباراة المرتقبة بين الهلال والإتفاق اليوم 11 مايو الساعة السابعة إلا خمس دقائق على شبكة قنوات SSC الرياضية مجاناً بدون أي تشفير وبدون أي رسوم، فقط قم بضبط التردد واستمتع بمساهدة المباراة، وتمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين الذي أصبح أحد أبرز الدوريات الخليجية والعربية في السنوات القليلة الماضية.