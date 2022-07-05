قيمة دعم حساب المواطن التقريبية بعد التعديلات الجديدة من خلال حاسبة حساب المواطن الجديد

من قِبل “برنامج حساب المواطن” تم التأكيد على أنه يُمكن لكافة المُستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق التقريبية عبر القيام باستخدام حاسبة حساب المواطن، وذلك جاء بعد زيادة حساب المواطن 2022، وكان هُناك بعض الاستفسارات ذات صِلة بـ”استعلام حساب المواطن برقم الهوية”، وذلك بعد قرار زيادة حساب المواطن 1443، وإليكم أدناه كافة التفاصيل المُتعلقة بـ”قيمة دعم حساب المواطن التقريبية بعد التعديلات الجديدة”.

قيمة دعم حساب المواطن التقريبية 1443

اليوم الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 5 يوليو 2022 مـ أكد برنامج حساب المُواطن أنه يُمكن لجميع مُستفيدي دعم حساب المواطن معرفة قيمة الدعم التقريبية بعد التعديلات الجديدة، وتحديداً بعد صدور الأوامر الملكية من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وتم الإشارة إلى أنه يُمكن معرفة قيمة دعم حساب المواطن التقريبية عبر استخدام حاسبة المواطن الجديد.

حساب المواطن تسجيل جديد 1443

يُمكن لكافة المُواطنين مُستحقي الأهلية التسجيل في حساب المواطن 2022، وذلك يتم من خلال بعض الخطوات القلائل التي يُراعى اتباعها، وهي تتمثل في الآتي:

سوف يتم التوجه المُباشر إلى بوابة “حساب المواطن” الإلكترونية.

بعد ذلك سوف يتم النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

بعد ذلك يتم إدراج بيانات المُتقدم الأساسية، والتي تتمثل في الآتي:

رقم الهوية الوطنية. رقم الجوال. تاريخ الميلاد.

سوف يتم بعد ذلك تسجيل الدخول حساب المواطن وسوف يتم استقبال “الرسالة النصية” عبر الجوال والتي تحتوي على “كود المرور المؤقت”.

يُمكن أن يقوم المُتقدم بعد ذلك بإجراء التعديل على “كلمة المرور”، ومن ثَم مُراجعة كافة البيانات والإقرار على صِحتها.

الخطوة التالية وهي القيام بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب” ومن ثَم إدراج كافة الوثائق المطلوبة في الحُقول التي تم تخصيصها لذلك.

يلزم بعد ذلك إدراج البيانات التالية لإتمام عملية تسجيل جديد حساب المواطن 1443:

العنوان. الحساب البنكي. التابعين. الدخل. العقارات.

أمر ملكي كريم بصرف راتبين لمعاش الضمان الاجتماعي وحساب المواطن

صدر بحلول يوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 4 يوليو 2022 مـ أمر ملكي عاجل من قِبل “الملك سلمان” خادم الحرمين الشريفين، وذلك جاء بُناءً على ما تم رفعه من قِبل ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، حيث صُدر أمر ملكي بصرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية، حيث خُصص مبلغ 20 مليار ريال سعودي للمُستفيدين، وسوف يتم تخصيص مبلغ 10 مليار ريال سعودي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وأيضاً حساب المُواطن وصغار مربي الماشية، وسوف يتم تخصيص المبلغ المُتبقي لتأمين المخزون الاستراتيجي لجميع المواد الأساسية.