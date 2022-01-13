الموارد: صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروطه

بعد تفعيل العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد خلال الفترة الأخيرة، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إرسال رسائل نصية إلى أول دفعة من المستحقين الجدد، والتي تفيد بحالة الأهلية أو الاستحقاق للمستفيدين، بعد أن تم التحقق من صحة حساباتهم البنكية، ووفقًا للمستحقين المنطلق عليهم شروط الاستحقاق، في الوقت الذي تستمر فيه في تلقي طبات التقديم في جميع أنحاء المملكة.

صرف معاش الضمان

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه الموارد البشرية، إلى أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وبناءً عليه تم العمل على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج، كما سيتم إعلان النتائج بشكل تدريجي عبر إرسال رسالة نصية لبقية المتقدمين بنتيجة الاستحقاق، وفقًا للتقديمات الماضية التي بدأت رسميًا بتاريخ 20 نوفمبر الماضي.

شروط الاستحقاق

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.

يُستثنى المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

يُستثنى الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

يُستثنى أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

من يتقاضى دخلاً أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة.

ألا يكون مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

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مع مراعاة تقديم كافة متطلبات الوزارة المتعلقة من أوراق وخدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.