أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تنخفض 12 جنيه وعيار 21 يسجل 1028 جنيه للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 2-8-2022 تراجعا بحوالي 12جنيه، بعد صعوده لأكثر من مرة في تعاملات الأمس، وجاء هذا الهبوط في أسعار الذهب بسبب عوامل العرض والطلب، حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق، وبالتالي يؤدي إلى هبوط سعره.

أسعار الذهب اليوم

سجل عيار الذهب 21 حوالي 1028 جنيه.

وسجل عيار الذهب 18 حوالي 882 جنيه.

وسجل عيار الذهب 24 حوالي 1174 جنيه.

وبلغ سعر جنيه الذهب حوالي 8224 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

أكد علاء راشد الخبير بأسواق المعادن أن أسعار الذهب تتجه نحو الصعود الملحوظ منذ فترة التعويم في عام 2016، حيث سجلت الأسعار مستوى 600 جنيه وهو المستوى المقاوم الكبير للذهب، ومع تخطي هذا السعر 600 جنيه، انخفض سعره مرة أخرى إلى حوالي من 60 إلى 70 جنيه، ثم ارتفع بعدها واخترق السوق ليواصل بعدها سلسلة الصعود المستمر على مراحل وفترات زمنية مختلفة.

كما أضاف” أن أقرب نقطة مقاومة قد واجهت الذهب في مصر بعدها هي تسجيل المستوى 928 جنيه لكل جرام كأعلى سعر له، وذلك في عام 2021، ثم عاد في السوق بعدها وتراجع سعره ليسجل 740 جنيها، ثم تحرك المعدن ليكون سعره ما بين السعرين، وبعدها واصل ارتفاعه في السوق بقوة لكي يسجل بعدها 1250 جنيه، كأعلى سعر تاريخي له في شهر مايو 2022.

كما أكد أن الهبوط في الأسعار حاليا لا يمكن أن يسمى اتجاه هابط للذهب، ولكن يمكن الحكم على الذهب ونقول أنه قد سجل مستوى هبوطي عندما يصل سعره إلى مستوى 740 جنيه للجرام من العيار الرئيسي 21 مرة ثانية، وأن هذا المستوى هو بعيد تماما عن الأسعار الموجودة في الوقت الحالي.

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