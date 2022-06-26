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رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر

أيمن عبد الحميد

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن موعد الإشهار عن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيكون على الساعة الرابعة مساء، من يوم الأحد الموافق لـ:26-06-2022م، حيث قامت الوزارة بتوفير موقعين للحصول على النتيجة، وذلك حسب نوع المترشحين. وقد كان اجتياز شهادة التعليم المتوسط 2022 bem، في ظروف جد حسنة، حسب ما صرح به مسؤولون في وزارة التربية لوسائل الإعلام المختلفة.

فضاء الأولياء نتائج شهادة التعليم المتوسط

سنتعرف في هذا المقال على رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022، للفئتين “النظامية وفئة الأحرار”، وكيفية الحصول على النتيجة برقم التسجيل الخاص بالطالب.

كيفية معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz

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رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

يتم الحصول على نتيجة التعليم المتوسط 2022 لطلاب السنة الثالثة من التعليم الأساسي، من خلال أحد الرابطيين على التفصيل التالي:

  1. رابط الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالنسبة للمترشحين المتمدرسين الأحرار: bem.ones.dz.
  2.  بالنسبة للمترشحين المتمدرسين بصفة نظامية، يتم الحصول على النتيجة عبر موقع فضاء الأولياء: https://tharwa.education.gov.dz
نتيجة شهادة التعليم التوسط 2022
                                  نتيجة شهادة التعليم التوسط 2022

كيفية الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط

يمكن الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالدخول إلى موقع النتيجة واتباع الخطوات التالية:

  • نقوم بإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري للولي.
  • نقوم بالضغط على رمز تحقق.
  • ثم نقوم بتسجيل الدخول.
  • نختار أيقونة الامتحانات المدرسية.
  • ثم ندخل بيانات الطالب.
  • تظهر معنا نتيجة الطالب.
نتائج شهادة التعليم المتوسط
                           نتائج شهادة التعليم المتوسط

أما بالنسبة للطلبة المترشحين الأحرار، تركنا لكم هذا الفيديو التوضيحي لطريقة الحصول على نتيجة التعليم المتوسط

أيمن عبد الحميد

كاتب في موقع نجوم مصرية، حاصل على باكالوريوس رياضيات، وماجستير اقتصاد نقدي وبنكي، متصرف إداري في مؤسسة حكومية، مهتم بالكتابة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.


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