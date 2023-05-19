زلزال يضرب جزيرة كريت بـ”المتوسط” وآخر قوي يضرب “المحيط الهادئ” مع تحذيرات من حصول تسونامي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ كما ضرب زلزال آخر متوسط القوة جزيرة كريت جنوبي اليونان في البحر الأبيض المتوسط.

تحذيرات من حدوث موجات تسونامي بعد الزلزال

وأكَّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنَّ زلزالاً قوياً وقع على بُعد 448 كيلومتراً من عاصمة كاليدونيا الجديدة نوميا اليوم الجمعة، وكان على عمق 37 كيلومتراً، كما أطلق نظام التحذير الأميركي تنبيهاً من احتمال حصول أمواج مد عاتية “تسونامي” على السواحل الواقعة على بُعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

زلزال جزيرة كريت في البحر المتوسط

يأتي ذلك فيما ضرب زلزالٌ آخر بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت جنوبي اليونان في البحر الأبيض المتوسط، كما أعلن معهد ديناميكيات الأرض في أثينا، أن مركز الزلزال كان على عُمق 9 كيلومترات، فيما لم ترد أية تقارير تحذِّر من نسونامي أو تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.