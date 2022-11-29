“معهد روزلين Roslin Institute” يجري بحثاً لتحديد الجينات المقاومة للأمراض في سمك السلمون

بهدف تحديد الجينات التي يمكن أن تجعل سمك السلمون الأطلسي مقاومًا لقمل البحر والطفيليات التي تؤثر بشدة على صحة الأسماك ورفاهيتها، يكلف العلماء قطاع الاستزراع المائي العالمي حوالي 800 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ويهدف الباحثون إلى تحديد الجينات الرئيسية والعمليات البيولوجية المرتبطة بها الكامنة وراء المقاومة الجينية لهذه الطفيليات، وسيشمل ذلك دراسة الاستجابة لارتباط القمل الذي يظهره سلمون كوهو، وهو نوع من السلمون مقاوم تمامًا لقمل البحر، ثم تطبيق المعرفة المكتسبة فيما يتعلق بآليات مقاومة سمك السلمون الأطلسي، وهو شديد الحساسية.

ويقود المشروع باحثون من معهد روزلين ومعهد تربية الأحياء المائية بجامعة ستيرلنغ، وسيتلقى ما مجموعه 1.7 مليون جنيه إسترليني من مجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية (BBSRC) ومركز ابتكار تربية الأحياء المائية المستدامة (SAIC)، والتي تعد جائزة شراكة صناعية مع شركة Benchmark Genetics للاستزراع المائي.

اختيار الجينات

سيستخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها سابقًا من 12000 سمكة مصابة لتحديد مناطق جينوم السلمون المرتبطة بمقاومة قمل البحر، وسيقارنون أيضًا سمك السلمون الأطلسي مع سلمون كوهو للتحقيق في الآليات الرئيسية والجينات والبروتينات المشاركة في استجاباتهم المختلفة للقمل، وسيتم استخدام التحرير الجيني للتحقق من صحة الجينات والعمليات التي يمكن ربطها بالمقاومة وقائمة مختصرة لها، من خلال الاختبارات التي تفحص تأثيرات إسكات الجينات ذات الأهمية.

كما سيتم إجراء بحث أولي في خلايا الأسماك لتحديد الجينات التي من المرجح أن تشارك في مقاومة العدوى عن طريق القمل، وسيتم بعد ذلك استهداف هذه الجينات لإنتاج أجنة السلمون المعدلة جينيًا، وتم استخدام التعديل الجيني، الذي يتيح إجراء تغييرات دقيقة وموجهة على الكود الجيني في دراسات سابقة قام بها علماء من معهد روزلين لتحديد الجينات المقاومة للأمراض في سمك السلمون، وله تطبيقات محتملة في تربية الأحياء المائية لتحسين سمات الصحة والرفاهية.

وتعتبر استراتيجيات المكافحة البديلة، مثل مكملات الأعلاف، والأسماك النظيفة، فعالة جزئيًا، حيث أن بعض القمل يطور مقاومته للأدوية، زيعتبر التكاثر الانتقائي لزيادة مقاومة السلمون للقمل عملية فعالة ولكنها بطيئة نسبيًا لأن إنتاج السلمون يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات للوصول إلى مرحلة النضج للتكاثر.

أهمية البحث

ويقول البروفيسور روس هيوستن، الرئيس الشخصي لعلم الوراثة في تربية الأحياء المائية بمعهد روزلين: “التحرير الجيني لديه القدرة على تسريع تكاثر سمك السلمون المقاوم للأمراض من خلال إجراء تغييرات مستهدفة مستنيرة بسنوات من البحث في الآليات الجينية والوظيفية لمقاومة قمل البحر، ويهدف عمل اتحادنا إلى تحسين صحة الأسماك ورفاهيتها، وتعزيز استدامة قطاع تربية الأحياء المائية لسمك السلمون، والذي تبلغ قيمته حوالي 1 مليار جنيه إسترليني سنويًا لاقتصاد المملكة المتحد، وهو مصدر رئيسي للتوظيف في المجتمعات الريفية في المرتفعات الاسكتلندية”.

ويقول دكتور دييجو روبليدو من معهد روزلين: “تُظهر الأنواع المختلفة مقاومة متفاوتة لقمل البحر ، في حين أن سمك السلمون الأطلسي شديد التحمل، فإن سلمون كوهو مقاوم تمامًا تقريبًا، وسنقوم بمقارنة جينومات النوعين لفهم كيفية ارتباطهما باستجابتهما للقمل، حتى نتمكن من تحديد الآليات الرئيسية الكامنة وراء المقاومة في سلمون كوهو، ويمكننا بعد ذلك محاولة نقل آليات المقاومة هذه من سلمون كوهو إلى سلمون الأطلسي عبر تحرير الجينوم”.

فيما قال البروفيسور جيمس برون، أستاذ صحة الحيوانات المائية بجامعة “ستيرلنغ”: “يقدم معهد تربية الأحياء المائية بجامعة ستيرلنغ أكثر من 30 عامًا من الأبحاث حول تفاعلات قمل البحر وسمك السلمون الأطلسي في هذا التعاون، إن التقدم المحرز في مكافحة الأمراض في تربية الأحياء المائية لسمك السلمون الأطلسي وثيق الصلة بتربية الأنواع الرئيسية الأخرى، لذا فإن تطوير وتطبيق هذه التقنيات المتطورة يساعد على زيادة استدامة تربية الأحياء المائية والأمن الغذائي العالمي”.