الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أصول أفراد وشركات روسية بقيمة 30 مليار يورو

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تجميد أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو، وذلك ضمن سلسلة العقوبات التي يتم فرضها على روسبا بسبب الحرب التي ضد في أوكرانيا، حيث ذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن ما مجموعه 29,5 مليار يورو، أي حوالي 32 مليار دولار، تتضمن أصولاً مثل (سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية) تمت مصادرتها، كما تم حظر حوالس 196 مليار يورو من التعاملات، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

والجدير بالذكر أن الأرقام التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي جزئية، وتعتمد على بيانات من حوالي نصف دول التكتل التي يبلغ عددها 27، وتم تقديمها إلى فريق “التجميد والمصادرة” (Freeze and Seize)، الذي أسسه الاتحاد ويعمل بالتعاون مع مجموعة السبع، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كما فرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً، عقوبة اقتصادية جديدة على روسيا تمثلت في وضع حظر على استيراد الفحم من روسيا، وجاء ذلك القرار لتضييق الخناق اقتصاديًا على روسيا كنوع من الحرب الاقتصادية عليها لتجبرها على وقف الاعتداء على أوكرانيا، وهذا القرار سيدخل في التنفيذ بعد ١٢٠ يومًا.

حزمة عقوبات خامسة

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا آخر يمثل عقوبة على روسيا، وهو إغلاق الموانئ الأوروبية وعدم السماح للسفن الروسية بالدخول فيها، وهذه القرارات التي تمثل عقوبة لروسيا لم تكن الأولى بل هي حزمة خامسة من العقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وينفذ هذا القرار في أغسطس المقبل، وصرح الرئيس الفرنسي لمجلس الإتحاد الأوروبي، أن مجموعة العقوبات الخامسة والتي تتمثل في وقف صادراتها إلى موسكو بقيمة مالية تبلغ ١٠ مليار يورو، تتضمن منتجات تكنولوجية بالإضافة لتجميد العديد من الأصول الموجودة لدى الاتحاد الأوروبي للبنوك الروسية، وقد شملت حزمة العقوبات الخامسة حظر استيراد مجموعة من المنتجات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وتشمل العديد من المواد الأولية ومواد أخرى مهمة بقيمة تصل نحو ٥.٥ مليار يورو سنويًا، كما فرضت حظر على شركة النقل البري الروسية والبيلاروسية أن تعمل داخل الاتحاد الأوروبي.