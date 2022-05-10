اتخذت النجمة الهندية المبدعة بريانكا شوبرا موقعها في ساحة التريند خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد قيامها بنشر الصورة الأولى لابنتها من الفنان نيك جوناس من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام.

بريانكا شوبرا تشارك متابعيها صورة ابنتها

وقامت “شوبرا” بمشاركة صورة ابنتيها مع متابعيها للمرة الأولى حيث يأتي ذلك بالتزامن مع عيد الأم الذي تحتفل به بعض الدول في هذا التوقيت.

حيث ظهرت في الصورة برفقة زوجها محتضنة ابنتها ” مالتي ” في صورة عائلة جميلة.

حيث تحدثت “شوبر”ا من خلال منشورها عن تفاصيل معاناة ابنتها بعد الولادة حيث إنها ولدت قبل موعدها وتواجدت في العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة لمدة 100 يوم.

جوناس وبريانكا يعلنا عن مولودهما الأول

الجدير بالذكر أن المطرب الأمريكي نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا ، كان قد كشفها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن استقبالهما مولودهما الأول .

وأكد” جوناس” سعادته الكبيرة التي يعيشها مع زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، قائلا :” نحن نعيش سعادة كبيرة لأننا مع بعضنا البعض ونحمل آمال كبيرة للمستقبل”.

وأضاف النجم الأمريكي نيك جوناس، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه يتمنى أن يؤسس أسرة مع بريانكا شوبرا مليئة بالأطفال، مشيرا إلى أنها ستكون حياتهم عبارة عن رحلة عمر جميلة.

الجدير بالذكر أن نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تصدرت مؤشرات البحث بـجوجل بعد إعلان طرحها لعلامة تجارية لشامبو الشعر مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، والتي تحمل اسم Anomaly”.