سيكون أكثر تشويقا.. شخصية تشارلي تعود للجمهور في الموسم الثاني من مسلسل وجه البوكر poker face

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل وجه البوكر “poker face” في الموسم الأول، وخاصة تعلق الجمهور بشدة بشخصية تشارلي، تلك الفتاة الذكية وصاحبة الشخصية المحبوبة؛ أعلن صناع المسلسل عن التحضير من أجل تقديم الموسم الثاني من وجه البوكر.

نجاح شخصية تشارلي في مسلسل وجه البوكر poker face

الشخصيات هي من تحرك الأحداث، وهي من تستطيع أن تغير مجرى أي مسلسل أو قصة أو رواية، هذه قاعدة أثبتتها شخصية تشارلي في مسلسل وجه البوكر.

حيث تعلق الجمهور بمدى ذكاء وخفة ظل هذه الشخصية، القادرة على حل لغز أي قضية مهما كانت صعبة بطريقة تقول إنها تملك ذكاء خارق.

والأمر لم يتعلق فقط بذكائها وشخصيتها، بل إن الجمهور أيضا تعلق بخزانة ملابسها، وكيف كانت في الموسم الأول من وجه البوكر poker face، تجعل من أي ملابس أنيقة بالنسبة لها.

أحداث الموسم الثاني من مسلسل وجه البوكر ستكون أكثر تشويقا

دارت أحداث الموسم الأول من مسلسل وجه البوكر poker face، في إطار كوميدي غامض، حول شخصية تشارلي، التي تقابل كل يوم شخصيات جديدة، وكلما رحلت إلى مكان وجدت أمامها لغز وقضية جديدة لا تلبث إلا وتحقق فيها وتكشف غموضها، لأنها تمتلك قدرات فائقة تساعدها في كشف الكذب.

وبحسب الأخبار المتداولة عن الموسم الثاني من وجه البوكر، فإن الألغاز سوف تكون أكثر تعقيدا، والأحداث ستكون أكثر تشويقا وغموضا، بحيث تجذب المشاهد بشكل أكبر، وتجعله غير قادر على الصبر حتى يعرف ماذا سوف يحدث في اللحظة القادمة من كل حلقة.

يذكر أن المسلسل ضم في موسمه الأول عدد كبير من النجوم أبرزهم: ناتاشا ليون صاحبة شخصية تشارلي، وكذلك سيمون هيلبرغ، وبنجامين برات وعدد كبير من النجوم.