شركة أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط

قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط لهذا العام، وفي الوقت نفسه أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي بدون أي تغيير، وأوضحت أن ذلك يعود إلى عوامل انخفاض محتملة مثل سقف الديون الأمريكية.

أوبك ترفع توقعاتها للطلب الصيني

أكدت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.33 مليون برميل بشكل يومي في عام 2023 أي بما يعادل 2.3% وذلك لا يندرج على تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي التي قد بلغت 2.32 مليون برميل بشكل يومي، وأضافت “أوبك” أنها قد أجرت تعديلات بزيادة بسيطة بفضل أفضل أداء من المتوقع للاقتصاد الصيني، ولكن من المتوقع أن تشهد مناطق انخفاضًا بنسبة بسيطة إزاء التحديات الاقتصادية التي من المتوقع أن تحصل عليها من الطلب على النفط.

كذلك فإن تحالف “أوبك+” الذي يضم روسيا وأوبك وبعض الحلفاء الأخرى؛ قد فاجأ سوق النفط في الثاني من إبريل بإعلانه عن خفض جديد للإنتاج المستهدف، بالإضافة إلى تخفيضات قائمة بالفعل، ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط في البداية قد ارتفعت ولكنها قد تعرضت لضغوط بسبب ارتفاع سعر الفائدة بشكل مستمر وما يترتب عليه من مخاوف متعلقة بسقف الديون الأمريكية.

أكدت “أوبك” أن من المتوقع نمو الطلب الصيني على النفط 800 ألف برميل بشكل يومي ارتفاعًا من 760 ألف برميل بشكل يومي خلال توقعات الشهر الماضي، ولكن بالنسبة لتقديرات نمو الطلب العالمي فإنه لم يطرأ تغير عليها للشهر الثالث على التوالي، وقد أبقت “أوبك” توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 2.6%.

كما أشارت إلى عوامل هبوط متوقعة مثل زيادة مدفوعات الديون أو التضخم العنيد؛ ويعود ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، أكدت “أوبك” في تعليقها أنه مع احتمال ظهور تحديات خاصة بالديون؛ فإن عوامل عدم التيقن الجيوسياسي تظل قائمة ويستمر بالتضخم، وأضافت أن مسألة سقف الديون الأمريكية لم تحسم حتى الآن مما قد يكون له آثار اقتصادية فيما بعد.